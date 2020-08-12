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У Білорусі на акціях протесту затримали 9 українців - МЗС

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білорусі під час акцій протесту, що розпочались після виборів президента республіки, побили українського журналіста і затримали дев’ять громадян України. Інформацію про це УНН підтвердили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Так, у МЗС підтвердили, що, за даними посольства України у РБ, у місті Вітебськ на тлі протестів було затримано дев’ять громадян України, водночас після вжитих дипустановою заходів згадані громадяни були звільнені з-під варти.

Крім того, ДКС підтвердив інформацію про побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.

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