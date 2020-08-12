В Беларуси на акциях протеста задержали 9 украинцев - МИД

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84774 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102195 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127154 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107580 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127640 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101324 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102132 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Беларуси на акциях протеста задержали 9 украинцев - МИД

В Беларуси на акциях протеста задержали 9 украинцев - МИД

Киев  •  УНН

 • 20533 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Беларуси во время акций протеста, которые начались после выборов президента республики, избили украинского журналиста и задержали девять граждан Украины. Информацию об этом УНН подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Так, в МИД подтвердили, что, по данным посольства Украины в РБ, в городе Витебск на фоне протестов были задержаны девять граждан Украины, в то же время после принятых дипучреждением мероприятий упомянутые граждане были освобождены из-под стражи.

Кроме того, ДКС подтвердил информацию об избиении украинского фотокорреспондента агентства Associated Press.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которык начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

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