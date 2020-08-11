Тіхановській видали річну візу для перебування в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Головній суперниці президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлані Тіхановській видали річну візу для перебування у Литві. Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Світлані Тіхановській видана річна національна віза Литви”, — зазначив Лінас Лінкявічюс.
Також він додав, що вона перебуває в Литві зі своїми дітьми.
“Литва турбується про їх безпеку”, — додав він.
Нагадаємо, головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві.
Як повідомлялося, у КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.