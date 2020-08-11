Тихановской выдали годовую визу для пребывания в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Главной соперницы президента Беларуси Александра Лукашенко Светлане Тихановський выдали годовую визу для пребывания в Литве. Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Светлане Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы", - отметил Линас Линкявичюс.
Также он добавил, что она находится в Литве со своими детьми.
"Литва беспокоится об их безопасности", - добавил он.
Напомним, главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Как сообщалось, в КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской.