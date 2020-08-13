Протесты в Беларуси: за сутки еще около 700 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Беларуси.
“Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка“ и "Серебрянка“, по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек”, — говорится в сообщении.
Таким образом, количество задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, составляет более 6700 человек.
В МВД страны отмечают, что “беспорядки по стране потеряли массовость, однако уровень агрессии в отношении правоохранителей остается высоким”.
“Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", - указали в ведомстве.
“Вчера в Минске и в Барановичах вновь были осуществлены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие”, — добавляется в сообщении.
Кроме того, как указано, что в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые “наполняли бутылки зажигательной смесью”.
Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.
Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа — еще об одной.