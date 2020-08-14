У Білорусі тривають масові страйки на великих підприємствах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Nexta.
Так, в соцмережах масово публікується інформація про те, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічі з керівниками підприємств.
"Медиків на Грушівці вже близько 300 осіб! Неймовірно!" - пишуть у ЗМІ.
Також відомо, що МЕТЗ і БМЗ страйкують. Меблева фабрика "ЗОВ" в Гродно також не залишається осторонь, 4-а лікарня та РНПЦ кардіології вже вийшли на страйк, як і Мінський електротехнічний завод ім. В. І. Козлова.
Повідомляється, що Гродненське Хімволокно і БелАЕС в Островці теж висловлюють солідарність.
"Нафтан і Полімір сьогодні також викликає керівництво на розмову! Оголошено загальний збір о 12:00 біля заводоуправлінь кожного з підприємств", - йдеться в повідомленні.
На страйк о 12:30 збираються і співробітники Мінського метрополітену.
"Робочі мінського метро (ДП "Мінський метрополітен") готуються до страйку, від співробітників депо до інженерних служб... Їх тисячі, вони всі розбиті по невеликих групах, змінах і станціях, але вони єдині з народом. Пасажири, приєднуйтесь до них, коли почнеться страйк о 12:30", - йдеться в зверненні.
МЗКТ оголосив загальний збір о 11:30 біля експериментального цеху, а Мінський завод шестерень (МЗШ) о 12:00 біля алеї.
Повідомляється і про протест працівників культури біля Білдержфілармонії. Страйкують працівники Мінських електричних мереж Острошицько-Городоцького району, Гроднопромбуд, філія "Мінські кабельні мережі", ГродноАзот, БелКард, Бакунінський авторинок Гомеля.
ВАТ "Гомельський м'ясокомбінат" і ВАТ "СвітлогорськХімволокно" теж збираються на страйк.
Нагадаємо, що в Білорусі, де почалися протести після президентських виборів, людей закликають до загальнонаціонального страйку.
Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тисячі.