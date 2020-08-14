У Білорусі тривають масові страйки на великих підприємствах

ukru
18:42 • 34903 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 73153 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83845 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111181 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117887 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116180 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151217 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124974 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124690 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123858 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78183 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26659 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32733 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 26361 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 28323 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78183 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102112 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82716 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151217 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50947 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58350 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107681 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125958 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125372 перегляди
Актуальне
У Білорусі тривають масові страйки на великих підприємствах

У Білорусі тривають масові страйки на великих підприємствах

Київ • УНН

 • 33525 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств в Мінську та інших містах масово залишають робочі місця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Nexta.

Так, в соцмережах масово публікується інформація про те, як люди йдуть з робочих місць і вимагають зустрічі з керівниками підприємств.

"Медиків на Грушівці вже близько 300 осіб! Неймовірно!" - пишуть у ЗМІ.

Також відомо, що МЕТЗ і БМЗ страйкують. Меблева фабрика "ЗОВ" в Гродно також не залишається осторонь, 4-а лікарня та РНПЦ кардіології вже вийшли на страйк, як і Мінський електротехнічний завод ім. В. І. Козлова.

Повідомляється, що Гродненське Хімволокно і БелАЕС в Островці теж висловлюють солідарність.

"Нафтан і Полімір сьогодні також викликає керівництво на розмову! Оголошено загальний збір о 12:00 біля заводоуправлінь кожного з підприємств", - йдеться в повідомленні.

На страйк о 12:30 збираються і співробітники Мінського метрополітену.

"Робочі мінського метро (ДП "Мінський метрополітен") готуються до страйку, від співробітників депо до інженерних служб... Їх тисячі, вони всі розбиті по невеликих групах, змінах і станціях, але вони єдині з народом. Пасажири, приєднуйтесь до них, коли почнеться страйк о 12:30", - йдеться в зверненні.

МЗКТ оголосив загальний збір о 11:30 біля експериментального цеху, а Мінський завод шестерень (МЗШ) о 12:00 біля алеї.

Повідомляється і про протест працівників культури біля Білдержфілармонії. Страйкують працівники Мінських електричних мереж Острошицько-Городоцького району, Гроднопромбуд, філія "Мінські кабельні мережі", ГродноАзот, БелКард, Бакунінський авторинок Гомеля.

ВАТ "Гомельський м'ясокомбінат" і ВАТ "СвітлогорськХімволокно" теж збираються на страйк.

Нагадаємо, що в Білорусі, де почалися протести після президентських виборів, людей закликають до загальнонаціонального страйку.

Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тисячі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$86,171.80
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.42
Ethereum
$2,049.87