ЦИК Беларуси объявил окончательные результаты президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси утвердили итоги президентских выборов, которые прошли 9 августа, по результатам победил действующий президент - Александр Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
"ЦИК утвердил итоги выборов: президентом избран Лукашенко", - говорится в сообщении.
Так, результаты выборов следующие:
▪️ Александр Лукашенко - 80,1%;
▪️ Светлана Тихановская - 10,12%;
▪️ Анна Канопацкая - 1,68%;
▪️ Андрей Дмитриев - 1,21%;
▪️ Сергей Черечень - 1,14%;
▪️ против всех - 4,59%.
Указывается, что всего в голосовании приняли участие 5818955 избирателей. Явка в целом по стране составляет 84,28%.
Напомним, в Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.
Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тыс.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, где призывает мэров всех городов страны 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе.