Председатель ЦИК Белоруссии: если думают, что мы присудим победу Тихановской, так не бывает

“Все эти жалобы рассматривались сегодня (14 августа — ред.). Жалобы отклонены”, — сказала Ермошина.

По ее словам, жалобы кандидатов в президенты отклонены все.

“Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами”, — заявила глава ЦИК.

Она также рассказала, что кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны, в ее кабинете.

Как сообщал УНН, главного конкурента президента Беларуси Александра Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.

В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко — не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

Впоследствии стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Также Тихановская обнародовала видеообращение к избирателям, в котором объяснила свой отъезд из страны. Позже появилось еще одно ее видеообращение, на котором Тихановская читает с листа обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.

Уже 14 августа Тихановська записала видеообращение, где призывает мэров всех городов Беларуси 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе. Она также инициировала создание координационного совета для трансфера власти.

Добавим, что в Беларуси утвердили итоги президентских выборов, по результатам победил действующий президент — Александр Лукашенко.