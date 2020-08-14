Голова ЦВК Білорусі розповіла, що Тіхановська записувала своє відеозвернення у її кабінеті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кандидат в президенти Республіки Білорусь Світлана Тіхановська записала відеозвернення до виборців, де пояснила свій від’їзд з країни, у кабінеті голови ЦВК Лідії Єрмошиної. Про це Єрмошина розповіла в інтерв’ю білоруським ЗМІ, передає УНН.
“Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене. Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітника органів правоохорони. Я їх представила, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла”, — сказала Єрмошина.
Як повідомляв УНН, головного конкурента президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від’їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.
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Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенка — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Також Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, в якому пояснила свій від’їзд з країни. Пізніше з’явилося ще одне її відеозвернення — на якому Тіхановська читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції.
Уже 14 серпня Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст Білорусі 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті. Вона також ініціювала створення координаційної ради для трансферу влади.
Додамо, що у Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, за результатами переміг чинний президент — Олександр Лукашенко.