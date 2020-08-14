Председатель ЦИК Беларуси рассказала, что Тихановская записала видеобращение в её кабинете
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны, в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной. Об этом Ермошина рассказала в интервью белорусским СМИ, передает УНН.
“Это мой диван. Она записывала это обращение без меня. Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла”, — сказала Ермошина.
Как сообщал УНН, главного конкурента президента Беларуси Александра Лукашенко Светлану Тихановську вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.
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Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а “против всех” проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко — не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Впоследствии стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Также Тихановская обнародовала видеообращение к избирателям, в котором объяснила свой отъезд из страны. Позже появилось еще одно ее видеообращение, на котором Тихановская читает с листа обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.
Уже 14 августа Тихановская записала видеообращение, где призывает мэров всех городов Беларуси 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе. Она также инициировала создание координационного совета для трансфера власти.
Добавим, что в Беларуси утвердили итоги президентских выборов, по результатам победил действующий президент — Александр Лукашенко.