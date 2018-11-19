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Глава МЗС Британії назвав ядерну угоду з Іраном одним із факторів стабільності Близького Сходу

Глава МЗС Британії назвав ядерну угоду з Іраном одним із факторів стабільності Близького Сходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ядерна угода з Іраном залишається однією з найважливіших складових стабільності на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Форин-офісу.

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант напередодні свого візиту в Тегеран, куди він прибуде в понеділок для проведення переговорів зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом та іншими високопоставленими політиками заявив, що “іранська ядерна угода залишається одним із найважливіших компонентів стабільності на Близькому Сході, яка виключає загрозу нуклеарізації Ірану”. Очільник зовнішньополітичного відомства Британії також зазначив, що для збереження угоди необхідно “стовідсоткове виконання” його положень.

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Хант підкреслив, що Сполучене Королівство “зі свого боку буде дотримуватися угоди до тих пір, поки це робить Іран”. “Але нам також необхідно побачити припинення дестабілізуючої діяльності Ірану в іншій частині регіону, якщо ми хочемо усунути основні причини проблем, з якими стикається регіон”, — додав він.

Глава британського МЗС також звернув увагу на неприпустимість “ув’язнення невинних людей, що мають подвійне громадянство Ірану та Великої Британії”, як у випадку з Назанін Загарі-Реткліфф, яка в 2016 році була засуджена в Ірані до п’яти років в’язниці за участь у політичній змові з метою повалення чинної влади. Восени 2017 року влада країни порушила щодо неї нову справу за звинуваченням у поширенні антиіранської пропаганди. “Я прибув до Ірану з чітким посланням для лідерів цієї країни: саджання за ґрати невинних не може і не повинно використовуватися як інструмент дипломатичного тиску”, — додав він.

Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Як оголосило міністерство фінансів США, санкції введені проти більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану. Серед внесених до списку санкцій організацій числиться національна авіакомпанія Iran Air, Організація з атомної енергії і Центробанк Ірану.

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