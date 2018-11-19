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Глава МИД Великобритании назвал ядерное соглашение с Ираном одним из факторов стабильности Ближнего Востока

Глава МИД Великобритании назвал ядерное соглашение с Ираном одним из факторов стабильности Ближнего Востока

Киев  •  УНН

 • 7416 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ядерная сделка с Ираном остается одной из важнейших составляющих стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Форин-офиса.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант накануне своего визита в Тегеран, куда он прибудет в понедельник для проведения переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи и другими высокопоставленными политиками заявил, что “иранская ядерная сделка остается одним из важнейших компонентов стабильности на Ближнем Востоке, которая исключает угрозу нуклеаризации Ирана”. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании также отметил, что для сохранения соглашения необходимо “стопроцентное выполнение” его положений.

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Хант подчеркнул, что Соединенное Королевство “со своей стороны будет придерживаться соглашения до тех пор, пока это делает Иран”. “Но нам также необходимо увидеть прекращение дестабилизирующей деятельности Ирана в другой части региона, если мы хотим устранить основные причины проблем, с которыми сталкивается регион”, — добавил он.

Глава британского МИД также обратил внимание на недопустимость “заключения невинных людей, имеющих двойное гражданство Ирана и Великобритании”, как в случае с Назанин Загари-Рэтклифф, которая в 2016 году была приговорена в Иране к пяти годам тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года власти страны возбудили в отношении нее новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. “Я прибыл в Иран с четким посланием для лидеров этой страны: посадка за решетку невиновных не может и не должно использоваться как инструмент дипломатического давления”, — добавил он.

Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирана фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступило в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в список санкций организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.

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