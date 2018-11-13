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Іран відключили від платіжної системи SWIFT

Іран відключили від платіжної системи SWIFT

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Центральний банк Ірану та інші фінансові установи країни відключили від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, за допомогою якої проведення таких операцій полегшується. Про це заявила заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що SWIFT ухвалив правильне рішення про відключення цих об'єктів", - сказала Манделкер.

Коли її запитали, чи входить у цей перелік центральний банк Ірану, вона сказала: "Так".

"Ми збираємося строго дотримуватися наших санкцій, і це повідомлення, яке ми голосно і зрозуміло посилаємо приватному сектору по всій Європі", - сказала вона.

"Якщо є ті, хто вирішить їх не дотримуватися, вони зіткнуться з нашими діями", - вказала заступник міністра фінансів США.

Раніше голова Центрального банку Ірану Абдольнасер Хемматі заявив, що іранські банки зможуть скористатися альтернативними варіантами розрахунків після відмови міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT обслуговувати їхні рахунки через американські санкції.

Як повідомляв УНН, 5 листопада Сполучені Штати ввели санкції проти більш ніж 700 фізичних і юридичних осіб Ірану. 

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