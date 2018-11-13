Іран відключили від платіжної системи SWIFT

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Центральний банк Ірану та інші фінансові установи країни відключили від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, за допомогою якої проведення таких операцій полегшується. Про це заявила заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер, передає УНН з посиланням на Reuters.