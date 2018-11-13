Иран отключили от платежной системы SWIFT
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Центральный банк Ирана и другие финансовые учреждения страны отключили от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, с помощью которой проведение таких операций стает более легким. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы считаем, что SWIFT принял правильное решение об отключении этих объектов", - сказала Манделкер.
Когда ее спросили, входит в этот перечень центральный банк Ирана, она сказала: "Да".
"Мы собираемся строго придерживаться наших санкций, и это сообщение, мы громко и понятно посылаем частному сектору по всей Европе", - сказала она.
"Если есть те, кто решит их соблюдать, они столкнутся с нашими действиями", - указала заместитель министра финансов США.
Ранее глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что иранские банки смогут воспользоваться альтернативными вариантами расчетов после отказа межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обслуживать их счета из-за американских санкций.
Как сообщал УНН, 5 ноября Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 700 физических и юридических лиц Ирана.