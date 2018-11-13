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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106727 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113529 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151086 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145416 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136909 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128429 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171839 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Иран отключили от платежной системы SWIFT

Иран отключили от платежной системы SWIFT

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Центральный банк Ирана и другие финансовые учреждения страны отключили от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, с помощью которой проведение таких операций стает более легким. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что SWIFT принял правильное решение об отключении этих объектов", - сказала Манделкер.

Когда ее спросили, входит в этот перечень центральный банк Ирана, она сказала: "Да".

"Мы собираемся строго придерживаться наших санкций, и это сообщение, мы громко и понятно посылаем частному сектору по всей Европе", - сказала она.

"Если есть те, кто решит их соблюдать, они столкнутся с нашими действиями", - указала заместитель министра финансов США.

Ранее глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что иранские банки смогут воспользоваться альтернативными вариантами расчетов после отказа межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT обслуживать их счета из-за американских санкций.

Как сообщал УНН, 5 ноября Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 700 физических и юридических лиц Ирана.

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