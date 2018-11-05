Reuters: голова ЦБ Ірану повідомив про наявність у банків країни альтернатив системі SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Іранські банки зможуть скористатися альтернативними варіантами розрахунків після відмови міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT обслуговувати їхні рахунки через американські санкції, заявив голова Центрального банку Ірану Абдольнасер Хемматі. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на державне телебачення Ірану, інформує УНН.
“Ми очікували ці санкції, тому у нас є план з протидії їм... Якщо говорити про банки, обслуговувати які SWIFT відмовляється, то у нас є альтернативи, які замінять систему”, — заявив Хемматі. Також голова ЦБ запевнив, що Іран проводить переговори зі своїми торговими партнерами про продовження співпраці.
Раніше SWIFT заявила про призупинення доступу декількох банків Ірану до своєї системи обміну повідомленнями.
Платіжна система SWIFT — міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До неї підключено понад 11 тисяч фінансових інститутів в більш ніж 200 країнах світу.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати у понеділок ввели санкції проти більш ніж 700 фізичних і юридичних осіб Ірану. Відповідне повідомлення було оприлюднене сьогодні на сайті Мінфіну США.