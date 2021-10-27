FT: Газпром запропонував Молдові більш дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС

Деталі

Так, згідно з джерелами, у ході переговорів цього місяця Газпром заявив молдовським представникам, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС.

Газпром також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції, заявили джерела.

Двоє людей, поінформованих про переговори, заявили, що Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як минулого року до влади прийшла президент Майя Санду, а її партія, яка твердо виступає за зближення з ЄС, отримала переконливу перемогу на виборах у липні.

Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію Газпрому як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни, який прагне залишити “орбіту Москви” у напрямку Заходу, пише видання.

Зазначається, що лібералізація газового ринку негативно позначиться на Газпромі та його дочірній компанії в Молдові — Молдовагазі, який володіє та управляє газовою мережею країни, а також купує та продає партії газу.

Москва також воліла б, щоб Молдова відмовилася від угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС і натомість приєдналася до конкуруючого Євразійського економічного союзу, пише FT.

"Москва вважає, що Молдова входить у сферу її впливу, і вважає себе захисником російськомовного населення в невизнаній державі Придністров'я, де вона тримає невеликий військовий контингент", - йдеться у статті.

"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у найбільш невідповідний момент", - повідомило одне з джерел, яке брало участь у переговорах.

При цьому повідомляється, що офіційні особи Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Дипломати ЄС закликали країну не підписувати нову довгострокову угоду з російською компанією, а натомість знайти короткострокові рішення, щоб пережити зиму.

Але галузеві аналітики сумніваються, чи вистачить додаткових поставок із країн-членів ЄС, щоб витіснити російський експорт у країну з населенням 2,6 млн осіб, тоді як витрати на спотовому ринку, ймовірно, будуть надмірно високими без значних субсидій.

Павло Маєвскій, виконавчий директор PGNiG, заявив, що компанія "готова взяти участь у наступних раундах тендерів" на постачання газу до Молдови.

"Незалежно від нашої ділової активності, поставляючи газ до Молдови, ми також демонструємо нашу енергетичну солідарність", - сказав він.

Контекст

Раніше молдовська влада оголосила в країні режим НП через дефіцит газу.

Перед цим країна не змогла домовитися про нові умови контракту на постачання палива із “Газпромом”. За словами джерел ЗМІ РФ, близьких до російсько-молдовських переговорів щодо газу у заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, вони "закінчилися безрезультатно".

Він додав, що Москва запропонувала “справедливу ринкову ціну” та додаткову 25-відсоткову знижку за умови, що Кишинів поверне заборгованість із постачання газу у розмірі 700 млн доларів протягом трьох років. Під час розрахунку цієї суми не враховувався борг невизнаного Придністров'я. "Однак молдовська делегація, посилаючись на відсутність необхідних коштів, наполягала на зниженні ціни вдвічі нижче за ринкову", - сказав співрозмовник ЗМІ. Він наголосив, що Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 листопада.

23 жовтня – через добу після переговорів – представник “Газпрому” Сергій Купріянов заявив, що “Газпром” готовий продовжити контракт на листопад, якщо молдовська сторона повністю сплатить постачання за вересень та жовтень цього року. Якщо оплату не буде здійснено повністю і новий контракт не буде підписано вчасно, "Газпром" зупинить постачання до Молдови.

Додамо, що польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) із американсько-українською ERU Group (Energy Resources of Ukraine) виграла тендер на постачання природного газу до Молдови.

Перед цим уряд Молдови повідомив про підписання контракту на пробну закупівлю мільйону кубометрів природного газу між Державною компанією Energocom і польською компанією PGNiG.

Пізніше Кремль відреагував на рішення Молдови вперше відмовитися від закупівлі газу в РФ, заявивши, що переговори про постачання газу, які веде Молдова з третіми країнами, — внутрішня справа держави, проте ціна на них буде вищою, ніж обговорена з Газпромом.