FT: Газпром запропонував Молдові більш дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 96 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 58964 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 111054 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 96133 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 105339 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 80847 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71104 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 154832 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86626 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 253625 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30081 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 26824 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 25228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 31058 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 13168 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 119579 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 154812 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 253609 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 425517 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 414789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24704 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30521 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31170 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32567 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82481 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

FT: Газпром запропонував Молдові більш дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС

Київ • УНН

 • 48031 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російський “Газпром” запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела, які брали участь у переговорах, пише УНН.

FT: Газпром запропонував Молдові більш дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС

Деталі

Так, згідно з джерелами, у ході переговорів цього місяця Газпром заявив молдовським представникам, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС.

Газпром також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції, заявили джерела.

Двоє людей, поінформованих про переговори, заявили, що Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як минулого року до влади прийшла президент Майя Санду, а її партія, яка твердо виступає за зближення з ЄС, отримала переконливу перемогу на виборах у липні.

Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію Газпрому як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни, який прагне залишити “орбіту Москви” у напрямку Заходу, пише видання.

Зазначається, що лібералізація газового ринку негативно позначиться на Газпромі та його дочірній компанії в Молдові — Молдовагазі, який володіє та управляє газовою мережею країни, а також купує та продає партії газу.

Москва також воліла б, щоб Молдова відмовилася від угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС і натомість приєдналася до конкуруючого Євразійського економічного союзу, пише FT.

"Москва вважає, що Молдова входить у сферу її впливу, і вважає себе захисником російськомовного населення в невизнаній державі Придністров'я, де вона тримає невеликий військовий контингент", - йдеться у статті.

"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у найбільш невідповідний момент", - повідомило одне з джерел, яке брало участь у переговорах.

При цьому повідомляється, що офіційні особи Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Дипломати ЄС закликали країну не підписувати нову довгострокову угоду з російською компанією, а натомість знайти короткострокові рішення, щоб пережити зиму.

Але галузеві аналітики сумніваються, чи вистачить додаткових поставок із країн-членів ЄС, щоб витіснити російський експорт у країну з населенням 2,6 млн осіб, тоді як витрати на спотовому ринку, ймовірно, будуть надмірно високими без значних субсидій.

Павло Маєвскій, виконавчий директор PGNiG, заявив, що компанія "готова взяти участь у наступних раундах тендерів" на постачання газу до Молдови.

"Незалежно від нашої ділової активності, поставляючи газ до Молдови, ми також демонструємо нашу енергетичну солідарність", - сказав він.

Контекст

Раніше молдовська влада оголосила в країні режим НП через дефіцит газу.

Перед цим країна не змогла домовитися про нові умови контракту на постачання палива із “Газпромом”. За словами джерел ЗМІ РФ, близьких до російсько-молдовських переговорів щодо газу у заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, вони "закінчилися безрезультатно".

Він додав, що Москва запропонувала “справедливу ринкову ціну” та додаткову 25-відсоткову знижку за умови, що Кишинів поверне заборгованість із постачання газу у розмірі 700 млн доларів протягом трьох років. Під час розрахунку цієї суми не враховувався борг невизнаного Придністров'я. "Однак молдовська делегація, посилаючись на відсутність необхідних коштів, наполягала на зниженні ціни вдвічі нижче за ринкову", - сказав співрозмовник ЗМІ. Він наголосив, що Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 листопада.

23 жовтня – через добу після переговорів – представник “Газпрому” Сергій Купріянов заявив, що “Газпром” готовий продовжити контракт на листопад, якщо молдовська сторона повністю сплатить постачання за вересень та жовтень цього року. Якщо оплату не буде здійснено повністю і новий контракт не буде підписано вчасно, "Газпром" зупинить постачання до Молдови.

Додамо, що польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) із американсько-українською ERU Group (Energy Resources of Ukraine) виграла тендер на постачання природного газу до Молдови.

Перед цим уряд Молдови повідомив про підписання контракту на пробну закупівлю мільйону кубометрів природного газу між Державною компанією Energocom і польською компанією PGNiG.

Пізніше Кремль відреагував на рішення Молдови вперше відмовитися від закупівлі газу в РФ, заявивши, що переговори про постачання газу, які веде Молдова з третіми країнами, — внутрішня справа держави, проте ціна на них буде вищою, ніж обговорена з Газпромом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07