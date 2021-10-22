Парламент Молдови ввів у країні НС через нестачу газу

Деталі

“55 голосами проект постанови № 298 (про введення режиму НС) був затверджений”, — констатував віцеголова парламенту Михайло Попша.

15 парламентаріїв утрималися від голосування, передає NewsMaker.

Згідно з документом, в період дії надзвичайного стану з 22 жовтня по 20 листопада Комісія з надзвичайних ситуацій “створить умови для оперативної закупівлі відсутніх обсягів природного газу”, в тому числі “шляхом відступу від нормативних положень”.

Комісія з надзвичайних ситуацій отримає право вживати екстрених заходів, серед яких:



встановлення особливого прискореного режиму закупівлі природного газу, засоби для цього будуть виділені з державного бюджету;



введення за необхідності режиму раціонального споживання газу та інших енергоресурсів;



прийняття рішень, що дозволяють постачальникам транспортувати і розподіляти природний газ по всій країні;



координувати діяльність ЗМІ щодо інформування населення про причини і масштаби надзвичайної ситуації та вжиті заходи.



Контекст

Як повідомила в ході брифінгу в п’ятницю прем’єр-міністерка республіки Наталя Гаврилиця, у жовтні республіка імпортує з Росії на третину менше необхідних обсягів і тиск у газотранспортній мережі впав до критичних значень. Тим часом молдавська делегація у Москві повідомила, що переговори по новому контракту з “Газпромом”, на яких Кишинів домагається суттєвої знижки на газ, поки проходять безрезультатно.

“Молдовагаз” і “Газпром” 30 вересня продовжили контракт на поставку газу до кінця жовтня, на час переговорів. У цьому місяці республіка буде імпортувати паливо за ринковою ціною — близько 790 доларів за 1 тис. Куб. м. В той же час в минулому році вона платила в середньому 148,87 доларів за 1 тис. куб. м, і майбутнє подорожчання викликало стурбованість громадськості.

Влада Молдови на переговорах з “Газпромом” просить знизити ціну, розраховуючи платити в середньому 200-300 доларів за 1 тис. куб. метрів. Натомість Кишинів пропонує обговорити погашення історичних боргів, а також відсунути терміни впровадження положень Третього енергетичного пакета ЄС, який зачіпає інвестиції “Газпрому” у Молдові.