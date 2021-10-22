Парламент Молдовы ввел в стране ЧП из-за нехватки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, пишет УНН.
Детали
“55 голосами проект постановления № 298 (о введении режима ЧП) был утвержден”, — констатировал вице-председатель парламента Михаил Попшой.
15 парламентариев воздержались от голосования, передает NewsMaker.
Согласно документу, в период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям “создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа”, в том числе “путем отступления от нормативных положений”.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать экстренные меры, среди которых:
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- установление особого ускоренного режима закупки природного газа, средства для этого будут выделены из государственного бюджета;
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- введение при необходимости режима рационального потребления газа и других энергоресурсов;
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- принятие решений, позволяющих поставщикам транспортировать и распределять природный газ по всей стране;
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- координировать деятельность СМИ в отношении информирования населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации и принятых мерах.
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Контекст
Как сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Тем временем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с “Газпромом”, на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.
“Молдовагаз” и “Газпром” 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене — около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем 148,87 долларов за 1 тыс. куб. м, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность общественности.
Власти Молдовы на переговорах с “Газпромом” просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за 1 тыс. куб. метров. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции “Газпрома” в Молдове.