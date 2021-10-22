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Молдова планує оголосити НС через дефіцит газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця збирає комісію з надзвичайних ситуацій для введення режиму надзвичайного стану через дефіцит газу. Про це вона повідомила в ході брифінгу в п’ятницю, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал ProTV.

Молдова планує оголосити НС через дефіцит газу

Деталі

“Відразу після цього брифінгу збереться комісія з надзвичайних ситуацій для прийняття ряду рішень... Попросимо парламент і уряд ввести надзвичайний стан. Наявних важелів недостатньо для подолання (кризової) ситуації в енергетичному секторі”, — сказала Гаврилиця.

Вона пояснила, що дефіцит газу, який відчуває в жовтні республіка, “досяг критичного рівня”. “Вчора в Москві відбувся новий раунд переговорів. Домовленості щодо газу з „Газпромом“ немає. Немає і впевненості в тому, що вона буде досягнута. Тим часом на ринку природного газу в Республіці Молдова зареєстрований дефіцит в розмірі близько 16 млн кубометрів, при цьому потреби у газі в жовтні були задоволені лише на 67%. Тиск у газотранспортній мережі знаходиться на критичній межі”, — пояснила прем’єр.

За її словами, режим НС дозволить обійти певні процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Доповнення

Віцеспікер парламенту Молдови Михайло Попша уточнив, що рішення про введення режиму НС буде прийнято вже у п’ятницю.

“Парламент сьогодні обговорить і ухвалить рішення про надання уряду необхідних важелів для швидкого реагування на ситуацію, що склалася. Сьогодні уряд попросить парламент ввести режим надзвичайного стану. Парламент зі свого боку, я також говорю від імені фракції Партії дії і солідарності (ПДС), підтримає це звернення”, — запевнив Попша, який також є заступником голови ПДС.

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