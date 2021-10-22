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Молдова планирует объявить ЧП из-за дефицита газа

Киев • УНН

 • 29154 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям для введения режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Об этом она сообщила в ходе брифинга в пятницу, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал ProTV.

Молдова планирует объявить ЧП из-за дефицита газа

Детали

“Сразу после этого брифинга соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений... Попросим парламент и правительство ввести чрезвычайное положение. Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления (кризисной) ситуации в энергетическом секторе”, — сказала Гаврилица.

Она объяснила, что дефицит газа, который испытывает в октябре республика, “достиг критического уровня”. “Вчера в Москве состоялся новый раунд переговоров. Договоренности по газу с „Газпромом“ нет. Нет и уверенности в том, что она будет достигнута. Между тем на рынке природного газа в Республике Молдова зарегистрирован дефицит в размере около 16 млн кубометров, при этом потребности в газе в октябре были удовлетворены лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети находится на критическом пределе”, — объяснила премьер.

По ее словам, режим ЧП позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Дополнение

Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой уточнил, что решение о введении режима ЧП будет принято уже в пятницу.

“Парламент сегодня обсудит и примет решение о предоставлении правительству необходимых рычагов для быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию. Сегодня правительство попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения. Парламент со своей стороны, я также говорю от имени фракции Партии действия и солидарности (ПДС), поддержит это обращение”, — заверил Попшой, который также является заместителем председателя ПДС.

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