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Кремль відреагував на рішення Молдови вперше відмовитися від закупівлі газу у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Переговори про постачання газу, які веде Молдова з третіми країнами, — внутрішня справа держави, проте ціна на них буде вищою, ніж обговорена з “Газпромом”. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН.

Кремль відреагував на рішення Молдови вперше відмовитися від закупівлі газу у РФ

Деталі

“Це справа молдовської сторони. Питання радше риторичне: очевидно, що угоди можуть бути лише за ціною вищими, ніж ті, що обговорювалися з російською стороною”, — сказав він, додавши, що контакти з російською стороною продовжуються.

Пєсков назвав позицію “російського газового монополіста” відомою, нібито ретельно вивіреною, зрозумілою та обґрунтованою.

“Треба зараз менше давати якісь оцінки”, — заявив Пєсков у відповідь на питання, в чому полягає проблема з переговорами.

Контекст

Раніше молдовська влада оголосила в країні режим НП через дефіцит газу. Перед цим країна не змогла домовитися про нові умови контракту на постачання палива із “Газпромом”. За словами джерел ЗМІ РФ, близьких до російсько-молдовських переговорів щодо газу у заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, вони “закінчилися безрезультатно”.

Він додав, що Москва запропонувала “справедливу ринкову ціну” та додаткову 25-відсоткову знижку за умови, що Кишинів поверне заборгованість із постачання газу у розмірі 700 млн доларів протягом трьох років. Під час розрахунку цієї суми не враховувався борг невизнаного Придністров’я. “Однак молдовська делегація, посилаючись на відсутність необхідних коштів, наполягала на зниженні ціни вдвічі нижче за ринкову”, — сказав співрозмовник ЗМІ. Він наголосив, що Росія може припинити постачання газу до Молдови з 1 листопада.

23 жовтня — через добу після переговорів — представник “Газпрому” Сергій Купріянов заявив, що “Газпром” готовий продовжити контракт на листопад, якщо молдовська сторона повністю сплатить постачання за вересень та жовтень цього року. Якщо оплату не буде здійснено повністю і новий контракт не буде підписано вчасно, “Газпром” зупинить поставки до Молдови.

Додамо, що польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) із американсько-українською ERU Group (Energy Resources of Ukraine) виграла тендер на постачання природного газу до Молдови.

Перед цим уряд Молдови повідомив про підписання контракту на пробну закупівлю мільйон кубометрів природного газу між Державною компанією Energocom і польською компанією PGNiG.

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