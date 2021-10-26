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Газ у Молдову вперше піде не з Росії: допоможуть Україна та Польща

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) з американсько-українською ERU Group (Energy Resources of Ukraine) виграла тендер на постачання природного газу до Молдови. Детальніше про умови нової угоди повідомили у польській компанії, передає УНН.

Газ у Молдову вперше піде не з Росії: допоможуть Україна та Польща

Цитата

“PGNiG Supply & Trading у співпраці з американсько-українською ERU Group виграла тендер на постачання природного газу до Республіки Молдова. Це буде перше постачання газу до цієї країни з неросійського джерела”, — повідомляє PGNiG.

Деталі

За даними компанії, PGNiG Supply & Trading (PST) та ERU Group поставлять один мільйон кубометрів природного газу до Молдови у вівторок, 26 жовтня.

Таким став результат тендеру на разове постачання газового палива, оголошеного раніше молдавською державною компанією Energocom. Тендер був організований у терміновому порядку у зв’язку зі скороченням постачання газу до Молдови з боку “Газпрому”.

Газ доставлятиметься через пункт пропуску на молдовсько-українському кордоні. PST співпрацюватиме з ERU Group, яка є провідним партнером PGNiG в Україні, йдеться у повідомленні.

Додамо

Напередодні уряд Молдови повідомив про підписання контракту на пробну закупівлю мільйону кубометрів природного газу між Державною компанією Energocom і польською компанією PGNiG.

Контекст

У результаті скорочення постачання газу уряд Молдови оголосив 22 жовтня надзвичайний стан. На думку влади Молдови, обсяг газу, що постачається в країну, був не лише недостатнім для задоволення попиту, а й пов’язаний із серйозним ризиком виникнення збоїв у роботі транспортної системи через недостатній тиск у газопроводах.

Рада національної безпеки та оборони України після цього доручила уряду розглянути можливість допомоги Молдові з газом.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардепа від “Слуги народу” Андрія Геруса, йшлося про близько 15 млн. кубометрів газу.

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