Газ в Молдову впервые пойдет не из России: помогут Украина и Польша

Цитата

“PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской ERU Group выиграла тендер на поставку природного газа в Республику Молдова. Это будет первая поставка газа в эту страну из нероссийского источника”, — сообщает PGNiG.

Детали

По данным компании, PGNiG Supply & Trading (PST) и ERU Group поставят один миллион кубометров природного газа в Молдову во вторник, 26 октября.

Таковым стал результат тендера на разовую поставку газового топлива, объявленного ранее молдвской государственной компанией Energocom. Тендер был организован в срочном порядке в связи с сокращением поставок газа в Молдову со стороны “Газпрома”.

Газ будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе. PST будет сотрудничать с ERU Group, которая является ведущим партнером PGNiG в Украине, говорится в сообщении.

Добавим

Накануне правительство Молдовы сообщило о подписании контракта на пробную закупку в миллион кубометров природного газа между Государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.

Контекст

В результате сокращения поставок газа правительство Молдовы объявило 22 октября чрезвычайное положение. По мнению властей Молдовы, объем газа, поставляемого в страну, был не только недостаточным для удовлетворения спроса, но и сопряжен с серьезным риском возникновения сбоев в работе транспортной системы из-за недостаточного давления в газопроводах.

Совет национальной безопасности и обороны Украины после этого поручил правительству рассмотреть возможность помощи Молдове с газом.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардепа от “Слуги народа” Андрея Геруса, речь шла о порядка 15 млн кубометров газа.