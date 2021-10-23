Україна надасть Молдові 15 млн кубів газу. У "Слузі народу" запевняють, що Чаус тут ні до чого

Цитата

“Молдова звернулася до України з проханням надати біля 15 млн м.куб. газу... У наших газосховищах 18 400 млн м.куб. газу. Обсяг 15 млн м.куб. — це 0,08% від наших запасів станом на сьогодні. Але для Молдови це критично важливий обсяг для країни вже у найближчі дні — на період до підписання нового газового контракту. Такі дії — це певна форма „аварійної допомоги“, це правильна практика добросусідських відносин”, — написав нардеп у Facebook.

Деталі

Він також прокоментував інформацію, оприлюднену у ЗМІ про те, що нібито РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові у намаганні закрити справу екссудді Миколи Чауса.

“Ні про який 1 мільярд м. куб. мова не іде і близько. Вплутати сюди Чауса — це фантазія, конспірологія та бажання хайпу, але це не має ніякого відношення до реальності. Реальність така, що єдине, що Україна хоче, щоб Молдова повернула цей газ до кінця зими. Все-таки за 4 місяці Молдова, скоріш за все, знайде постійного постачальника газу, а саме у лютому-березні цей газ буде найбільш потрібен Україні. Ще раз — це єдине побажання зі сторони України”, — каже народний обранець.

Контекст

Прем’єр-міністерка Молдови Наталя Гаврилиця заявила раніше, що у жовтні республіка імпортує з Росії на третину менше необхідних обсягів газу і тиск у газотранспортній мережі впав до критичних значень. Тим часом молдавська делегація у Москві повідомила, що переговори по новому контракту з “Газпромом”, на яких Кишинів домагається суттєвої знижки на газ, поки проходять безрезультатно.



22 жовтня парламент Молдови за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану через дефіцит газу в країні.



Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна допоможе Молдові з газом.