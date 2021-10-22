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Україна допоможе Молдові з газом через кризу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна допоможе Молдові з газом. Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду розглянути це питання. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Україна допоможе Молдові з газом через кризу

Цитата

“Прем’єр-міністр України сьогодні отримав листа від своєї колеги з Молдови з питанням допомоги від того шантажу, що робить там „Газпром“. Ми прийняли рішення до Кабінету міністрів, що вони це питання розглянуть і ми розуміємо, що таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом зможемо зробити”, — сказав Данілов.

Деталі

За його словами, цей газ буде переданий у користування на певний період для того, щоб Молдова потім його повернула.

“У нас є свої зацікавленості у тому, щоб у Молдові був газ. Ми поєднані в єдину систему. У нас є певні території, які живляться з території Молдови, тому ми маємо допомогти нашим друзям й нашим сусідам”, — пояснив Данілов.

Доповнення

Парламент Молдови за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану через дефіцит газу в країні.

Контекст

Як повідомила в ході брифінгу в п’ятницю прем’єр-міністерка республіки Наталя Гаврилиця, у жовтні республіка імпортує з Росії на третину менше необхідних обсягів і тиск у газотранспортній мережі впав до критичних значень. Тим часом молдавська делегація у Москві повідомила, що переговори по новому контракту з “Газпромом”, на яких Кишинів домагається суттєвої знижки на газ, поки проходять безрезультатно.

“Молдовагаз” і “Газпром” 30 вересня продовжили контракт на поставку газу до кінця жовтня, на час переговорів. У цьому місяці республіка буде імпортувати паливо за ринковою ціною — близько 790 доларів за 1 тис. Куб. м. В той же час в минулому році вона платила в середньому 148,87 доларів за 1 тис. куб. м, і майбутнє подорожчання викликало стурбованість громадськості.

Влада Молдови на переговорах з “Газпромом” просить знизити ціну, розраховуючи платити в середньому 200-300 доларів за 1 тис. куб. метрів. Натомість Кишинів пропонує обговорити погашення історичних боргів, а також відсунути терміни впровадження положень Третього енергетичного пакета ЄС, який зачіпає інвестиції “Газпрому” у Молдові.

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