Украина поможет Молдове с газом из-за кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина поможет Молдове с газом. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от своей коллеги из Молдовы с вопросом помощи от того шантажа, что делает там "Газпром". Мы приняли решение к Кабинету министров, они этот вопрос рассмотрят и мы понимаем, что такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время сможем предоставить", - сказал Данилов.
Детали
По его словам, этот газ будет передан в пользование на определенный период для того, чтобы Молдова потом его вернула.
"У нас есть свои заинтересованности в том, чтобы в Молдове был газ. Мы объединены в единую систему. У нас есть определенные территории, которые питаются с территории Молдовы, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям", - пояснил Данилов.
Дополнение
Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.
Контекст
Как сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Между тем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с "Газпромом", на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.
"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время в прошлом году она платила в среднем 148,87 долларов за 1 тыс. куб. м, и будущее подорожание вызвало обеспокоенность общественности.
Власти Молдовы на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за 1 тыс. куб. метров. Зато Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдове.