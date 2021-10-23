Украина предоставит Молдове 15 млн кубов газа. В "Слуге народа" уверяют, что Чаус здесь ни при чем

Цитата

"Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. газа ... В наших хранилищах 18400 млн куб. газа. Объем 15 млн куб. - это 0,08% от наших запасов по состоянию на сегодня. Но для Молдовы это критически важный объем для страны уже в ближайшие дни - на период до подписания нового газового контракта. Такие действия - это определенная форма "аварийной помощи", это правильная практика добрососедских отношений", - написал нардеп в Facebook.

Детали

Он также прокомментировал опубликованную в СМИ информацию о том, что якобы СНБО решила бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове в попытке закрыть дело экс-судьи Николая Чауса.

"Ни о каком 1 млрд м куб. речь не идет и близко. Впутать сюда Чауса - это фантазия, конспирология и желание хайп, но это не имеет никакого отношения к реальности. Реальность такова, что единственное, что Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы. Все-таки за 4 месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет наиболее нужен Украине. Еще раз - это единственное пожелание со стороны Украины", - говорит народный избранник.

Контекст

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила ранее, что в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов газа и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Между тем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с "Газпромом", на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.



22 октября парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.



Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина поможет Молдове с газом.