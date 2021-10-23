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Украина предоставит Молдове 15 млн кубов газа. В "Слуге народа" уверяют, что Чаус здесь ни при чем

Киев • УНН

 • 26921 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Молдова попросила Украину предоставить ей около 15 млн кубометров газа. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, пишет УНН.

Украина предоставит Молдове 15 млн кубов газа. В "Слуге народа" уверяют, что Чаус здесь ни при чем

Цитата

"Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 млн куб. газа ... В наших хранилищах 18400 млн куб. газа. Объем 15 млн куб. - это 0,08% от наших запасов по состоянию на сегодня. Но для Молдовы это критически важный объем для страны уже в ближайшие дни - на период до подписания нового газового контракта. Такие действия - это определенная форма "аварийной помощи", это правильная практика добрососедских отношений", - написал нардеп в Facebook.

Детали

Он также прокомментировал опубликованную в СМИ информацию о том, что якобы СНБО решила бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове в попытке закрыть дело экс-судьи Николая Чауса.

"Ни о каком 1 млрд м куб. речь не идет и близко. Впутать сюда Чауса - это фантазия, конспирология и желание хайп, но это не имеет никакого отношения к реальности. Реальность такова, что единственное, что Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы. Все-таки за 4 месяца Молдова, скорее всего, найдет постоянного поставщика газа, а именно в феврале-марте этот газ будет наиболее нужен Украине. Еще раз - это единственное пожелание со стороны Украины", - говорит народный избранник.

Контекст

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила ранее, что в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов газа и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Между тем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с "Газпромом", на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.

22 октября парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина поможет Молдове с газом.

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