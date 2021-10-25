Молдова підписала контракт на пробну закупівлю природного газу

Деталі

Це перша закупівля газу з альтернативних джерел в історії Республіки Молдова. В оголошеному тендері Energocom отримав 7 пропозицій. Придбання зразка призначене для перевірки здатності імпорту газу з альтернативних джерел і дозволяє збалансувати низький тиск в системі поставок природного газу.

Уряд Республіки Молдова веде переговори з Російською Федерацією і компанією “Газпром” про підписання довгострокової угоди про постачання природного газу. В умовах зниження тиску в національній розподільній мережі закупівля з альтернативних джерел дозволяє зберегти постачання природного газу споживачам.

“Ми хочемо провести аудит, можливо, і спільний з „Газпромом“, щоб дізнатися точну суму боргу”, — додала прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

Тариф, сплачений громадянами за природний газ, залишається незмінним.

Нагадаємо

У Молдові оголосили надзвичайний стан на один місяць у зв’язку з енергетичною кризою через дефіцит газу. Уряд Молдови звернувся до України за допомогою в поставках газу — 15 млн куб. м газу, на що керівництво України погодилося. Ексміністр економіки Віктор Суслов розповів УНН.