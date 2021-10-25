Молдова подписала контракт на пробную закупку природного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Правительство Молдовы сообщает, что 25 октября 2021 был подписан контракт на пробную закупку в миллион кубометров природного газа между Государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guvernul Republicii Moldova.
Детали
Это первая закупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова. В объявленном тендере Energocom получил 7 предложений. Приобретение образца предназначено для проверки способности импорта газа из альтернативных источников и позволяет сбалансировать низкое давление в системе поставок природного газа.
Правительство Республики Молдова ведет переговоры с Российской Федерацией и компанией “Газпром” о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа. В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет сохранить поставки природного газа потребителям.
“Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с ”Газпромом“, чтобы узнать точную сумму долга”, — добавила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
Тариф, уплаченный гражданами за природный газ, остается неизменным.
Напомним
В Молдове объявили чрезвычайное положение на один месяц в связи с энергетическим кризисом из-за дефицита газа . Правительство Молдовы обратилось к Украине за помощью в поставках газа — 15 млн куб. м газа, на что руководство Украины согласилось. Эксминистр экономики Виктор Суслов рассказал УНН.