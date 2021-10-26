Кремль отреагировал на решение Молдовы впервые отказаться от закупки газа у РФ

Детали

“Это дело молдовской стороны. Вопрос скорее риторический: очевидно, что сделки могут быть только по цене выше, чем те, что обсуждались с российской стороной”, — сказал он, добавив, что контакты с российской стороной продолжаются.

Песков назвал позицию “российского газового монополиста” известной, якобы тщательно выверенной, понятной и обоснованной.

“Надо сейчас меньше давать какие-то оценки”, — заявил Песков в ответ на вопрос, в чем заключается проблема с переговорами.

Контекст

Ранее молдовские власти объявили в стране режим ЧП из-за дефицита газа. Перед этим страна не смогла договориться о новых условиях контракта на поставки топлива с “Газпромом”. По словам источников СМИ РФ, близких к российско-молдовским переговорам по газу у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, они “закончились безрезультатно”.

Он добавил, что Москва предложила “справедливую рыночную цену” и дополнительную 25-процентную скидку при условии, что Кишинев вернет задолженность по поставкам газа в размере 700 млн долларов в течение трех лет. При расчете этой суммы не учитывался долг непризнанного Приднестровья. “Однако молдовская делегация, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной”, — сказал собеседник СМИ. Он подчеркнул, что Россия может прекратить поставки газа в Молдову с 1 ноября.

23 октября — спустя сутки после переговоров — представитель “Газпрома” Сергей Куприянов заявил, что “Газпром” готов продлить контракт на ноябрь, если молдовская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь этого года. Если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, “Газпром” остановит поставки в Молдову.

Добавим, что польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) с американо-украинской ERU Group (Energy Resources of Ukraine) выиграла тендер на поставку природного газа в Молдову.

Перед этим правительство Молдовы сообщило о подписании контракта на пробную закупку в миллион кубометров природного газа между Государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.