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Газпром погрожує Молдові зупинкою поставок газу за відсутності контракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російська державна компанія Газпром погрожує зупинити поставки газу в Молдову, якщо не буде повністю проведена оплата за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

Газпром погрожує Молдові зупинкою поставок газу за відсутності контракту

Деталі

Як заявив представник Газпрому Сергій Купріянов, вони готові продовжити контракт при повному погашенні боргу за вересень і жовтень поточного року. При цьому він звинуватив саме владу Молдови в ситуації, яка склалася з поставками в країну російського газу.

"В даний час склалася досить складна ситуація з поставками російського газу в Молдову. Вина за це цілком і повністю лежить на владі Молдови. Йдеться про кризу неплатежів з боку Молдови за російський газ", - сказав він.

Він наголосив, що борг нібито становить 433 млн дол., а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості становить 709 млн дол.

Контекст

Парламент Молдови за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану через дефіцит газу в країні.

Як повідомила в ході брифінгу в п’ятницю прем’єр-міністерка республіки Наталя Гаврилиця, у жовтні республіка імпортує з Росії на третину менше необхідних обсягів і тиск у газотранспортній мережі впав до критичних значень. Тим часом молдавська делегація у Москві повідомила, що переговори по новому контракту з “Газпромом”, на яких Кишинів домагається суттєвої знижки на газ, поки проходять безрезультатно.

“Молдовагаз” і “Газпром” 30 вересня продовжили контракт на поставку газу до кінця жовтня, на час переговорів. У цьому місяці республіка буде імпортувати паливо за ринковою ціною — близько 790 доларів за 1 тис. Куб. м. В той же час в минулому році вона платила в середньому 148,87 доларів за 1 тис. куб. м, і майбутнє подорожчання викликало стурбованість громадськості.

Влада Молдови на переговорах з “Газпромом” просить знизити ціну, розраховуючи платити в середньому 200-300 доларів за 1 тис. куб. метрів. Натомість Кишинів пропонує обговорити погашення історичних боргів, а також відсунути терміни впровадження положень Третього енергетичного пакета ЄС, який зачіпає інвестиції “Газпрому” у Молдові.

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