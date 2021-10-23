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Газпром угрожает Молдове остановкой поставок газа при отсутствии контракта

Киев • УНН

 • 23943 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российская государственная компания Газпром угрожает остановить поставки газа в Молдову, если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Газпром угрожает Молдове остановкой поставок газа при отсутствии контракта

Детали

Как заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов, они готовы продлить контракт при полном погашении долга за сентябрь и октябрь текущего года. При этом он обвинил именно власть Молдовы в ситуации, которая сложилась с поставками в страну российского газа.

"В настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он отметил, что долг якобы составляет 433 млн долл., а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долл.

Контекст

Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

Как сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Между тем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с "Газпромом", на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время в прошлом году она платила в среднем 148,87 долларов за 1 тыс. куб. м, и будущее подорожание вызвало обеспокоенность общественности.

Власти Молдовы на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за 1 тыс. куб. метров. Зато Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдове.

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