Газпром угрожает Молдове остановкой поставок газа при отсутствии контракта

Детали

Как заявил представитель Газпрома Сергей Куприянов, они готовы продлить контракт при полном погашении долга за сентябрь и октябрь текущего года. При этом он обвинил именно власть Молдовы в ситуации, которая сложилась с поставками в страну российского газа.

"В настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он отметил, что долг якобы составляет 433 млн долл., а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долл.

Контекст

Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

Как сообщила в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов и давление в газотранспортной сети упало до критических значений. Между тем молдавская делегация в Москве сообщила, что переговоры по новому контракту с "Газпромом", на которых Кишинев добивается существенной скидки на газ, пока проходят безрезультатно.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около 790 долларов за 1 тыс. куб. м. В то же время в прошлом году она платила в среднем 148,87 долларов за 1 тыс. куб. м, и будущее подорожание вызвало обеспокоенность общественности.



Власти Молдовы на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем 200-300 долларов за 1 тыс. куб. метров. Зато Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдове.