FT: Газпром предложил Молдове более дешевый газ в обмен на ослабление связей с ЕС

Детали

Так, согласно источникам, в ходе переговоров в этом месяце Газпром заявил молдовским редставителям, что снизит цену, если страна будет готова внести поправки в свое соглашение о беспошлинной торговле с ЕС.

Газпром также хотел, чтобы Молдова отложила имплементацию правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, заявили источники.

Два человека, проинформированные о переговорах, заявили, что Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдовой после того, как в прошлом году к власти пришла президент Майя Санду, а ее партия, твердо выступающая за сближение с ЕС, одержала убедительную победу на выборах в июле.

Аналитики в сфере энергетики предполагают, что Россия использует позицию Газпрома в каччестве единственного поставщика в Молдову, чтобы оказать давление на правительство страны, которое стремится покинуть “орбиту Москвы” в направлении Запада, пишет издание.

Отмечается, что либерализация газового рынка отрицательно скажется на Газпроме и его дочерней компании в Молдове — Молдовагазе, который владеет и управляет газовой сетью страны, а также покупает и продает партии газа.

Москва также предпочла бы, чтобы Молдова отказалась от соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС и вместо этого присоединилась к конкурирующему Евразийскому экономическому союзу, пишет FT.

“Москва считает, что Молдова входит в сферу ее влияния, и считает себя защитником русскоязычного населения в непризнанном государстве Приднестровье, где она держит небольшой военный контингент”, — сказано в статье.

“Россияне бьют по стране в самое слабое место, в самый неподходящий момент”, — сообщил один из источников, участвовавший в переговорах.

При этом сообщается, что официальные лица Молдовы встретятся в среду в Санкт-Петербурге с главой “Газпрома” Алексеем Миллером. Дипломаты ЕС призвали страну не подписывать новую долгосрочную сделку с российской компанией, а вместо этого найти краткосрочные решения, чтобы пережить зиму.

Но отраслевые аналитики сомневаются, хватит ли дополнительных поставок из стран-членов ЕС, чтобы вытеснить российский экспорт в страну с населением 2,6 млн человек, в то время как затраты на спотовом рынке, вероятно, будут непомерно высокими без значительных субсидий.

Павел Маевский, исполнительный директор PGNiG, заявил, что компания “готова принять участие в следующих раундах тендеров” на поставки газа в Молдову.

“Независимо от нашей деловой активности, поставляя газ в Молдову, мы также демонстрируем нашу энергетическую солидарность”, — сказал он.

Контекст

Ранее молдовские власти объявили в стране режим ЧП из-за дефицита газа.

Перед этим страна не смогла договориться о новых условиях контракта на поставки топлива с “Газпромом”. По словам источников СМИ РФ, близких к российско-молдовским переговорам по газу у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, они “закончились безрезультатно”.

Он добавил, что Москва предложила “справедливую рыночную цену” и дополнительную 25-процентную скидку при условии, что Кишинев вернет задолженность по поставкам газа в размере 700 млн долларов в течение трех лет. При расчете этой суммы не учитывался долг непризнанного Приднестровья. “Однако молдовская делегация, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной”, — сказал собеседник СМИ. Он подчеркнул, что Россия может прекратить поставки газа в Молдову с 1 ноября.

23 октября — спустя сутки после переговоров — представитель “Газпрома” Сергей Куприянов заявил, что “Газпром” готов продлить контракт на ноябрь, если молдовская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь этого года. Если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, “Газпром” остановит поставки в Молдову.

Добавим, что польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) с американо-украинской ERU Group (Energy Resources of Ukraine) выиграла тендер на поставку природного газа в Молдову.

Перед этим правительство Молдовы сообщило о подписании контракта на пробную закупку в миллион кубометров природного газа между Государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.

Позже Кремль отреагировал на решение Молдовы впервые отказаться от закупки газа у РФ, заявив, что переговоры о поставках газа, которые ведет Молдова с третьими странами — внутреннее дело государства, однако цена на них будет выше, чем обсуждавшаяся с “Газпромом”.