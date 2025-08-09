Французька влада розслідує погрози на адресу Макрона, які нібито озвучив франкомовний рабин

$41.460.15
48.280.01
ukenru
06:10 • 1498 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 41820 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 42352 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 138185 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 136201 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 77734 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 131383 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 73816 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52977 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38210 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
58%
753мм
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією8 серпня, 21:10 • 17245 перегляди
У Офісі Президента прокоментували конфлікти цивільних з ТЦК8 серпня, 21:56 • 18548 перегляди
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 8 серпня, 22:18 • 27497 перегляди
У двох областях дозволили рух вантажівкам під час комендантської години00:47 • 20718 перегляди
Спротив: росіяни змушують жителів на ТОТ України встановлювати месенджер-шпигун01:33 • 20134 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 138225 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 95364 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 136239 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 153961 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 116280 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 153961 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 174301 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 187877 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 192616 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 180681 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
BFM TV
Fox News
COVID-19
Пістолет

Французька влада розслідує погрози на адресу Макрона, які нібито озвучив франкомовний рабин

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Франція розслідує погрози смертю президенту Еммануелю Макрону, озвучені рабином Давидом Даніелем Коеном у відео на YouTube 3 серпня 2025 року. Погрози пов'язані з наміром Макрона визнати Палестину.

Французька влада розслідує погрози на адресу Макрона, які нібито озвучив франкомовний рабин

Франція розслідує погрози смертю на адресу президента Еммануеля Макрона, озвучені рабином після його заяви про намір визнати Палестину. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

3 серпня 2025 року франкомовний рабин Давид Даніель Коен опублікував на YouTube відео, у якому заявив, що Макрон "має всі підстави готувати собі труну".

Міністерство внутрішніх справ повідомило телеканалу BFMTV, що звернеться до суду після таких погроз смерті на адресу Макрона. Йдеться про порушення судового провадження прокурором.

Як повідомила прокуратура агентству AFP, розпочалося розслідування "щодо погроз смертю на адресу президента Республіки".

Відео на YouTube має назву "Рав Девід Даніель Коен – Тфіла Моше Рабейну – Кінець Франції та Ірану".

Цей французький президент повинен знати. Він має всі підстави готувати собі труну

- сказав рабин французькою мовою.

Він додав, що "цей пан, який керує Францією, висловив свій глибокий антисемітизм, і його чекає той самий кінець, що й Тита", маючи на увазі римського імператора, який захопив Єрусалим і наказав зруйнувати другий храм Соломона.

"Бог покаже йому, що означає хотіти бути таким зухвалим і хотіти робити заяви проти Бога, який сказав, що ця земля буде віддана народу Ізраїлю", – погрожував він у відповідь на намір Макрона визнати Палестинську державу.

Майданчик для знищення Ізраїлю: Нетаньяху дав оцінку рішенню Макрона про визнання Палестини державою25.07.25, 01:37 • 18226 переглядiв

Рабин також висловився щодо палестинців, яких назвав "кочівниками, які проїжджають повз і оселилися там (у Газі — ред.)".

"Я наполегливо раджу їм поспішити, зібрати валізи та піти, бо вони не зможуть залишитися на цій землі, що б не сталося", — сказав він.

Головний рабин Франції Хаїм Корсія засудив ці заяви рабина Коена, назвавши їх "жалюгідними та нестерпними".

"Я хотів би зазначити, що він ніколи не обіймав рабинську посаду у Франції, що він не навчався у рабинській школі Франції та не закінчив її", — наголосив головний рабин Франції у соцмережі Х.

Раніше Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу.

Макрон пішов на визнання палестинської держави сам після відмови Канади і Британії через США - Reuters26.07.25, 16:04 • 4528 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
BFM TV
Емманюель Макрон
Франція
Палестинська держава