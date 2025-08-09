Французька влада розслідує погрози на адресу Макрона, які нібито озвучив франкомовний рабин

Франція розслідує погрози смертю на адресу президента Еммануеля Макрона, озвучені рабином після його заяви про намір визнати Палестину. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

3 серпня 2025 року франкомовний рабин Давид Даніель Коен опублікував на YouTube відео, у якому заявив, що Макрон "має всі підстави готувати собі труну".

Міністерство внутрішніх справ повідомило телеканалу BFMTV, що звернеться до суду після таких погроз смерті на адресу Макрона. Йдеться про порушення судового провадження прокурором.

Як повідомила прокуратура агентству AFP, розпочалося розслідування "щодо погроз смертю на адресу президента Республіки".

Відео на YouTube має назву "Рав Девід Даніель Коен – Тфіла Моше Рабейну – Кінець Франції та Ірану".

Цей французький президент повинен знати. Він має всі підстави готувати собі труну - сказав рабин французькою мовою.

Він додав, що "цей пан, який керує Францією, висловив свій глибокий антисемітизм, і його чекає той самий кінець, що й Тита", маючи на увазі римського імператора, який захопив Єрусалим і наказав зруйнувати другий храм Соломона.

"Бог покаже йому, що означає хотіти бути таким зухвалим і хотіти робити заяви проти Бога, який сказав, що ця земля буде віддана народу Ізраїлю", – погрожував він у відповідь на намір Макрона визнати Палестинську державу.

Рабин також висловився щодо палестинців, яких назвав "кочівниками, які проїжджають повз і оселилися там (у Газі — ред.)".

"Я наполегливо раджу їм поспішити, зібрати валізи та піти, бо вони не зможуть залишитися на цій землі, що б не сталося", — сказав він.

Головний рабин Франції Хаїм Корсія засудив ці заяви рабина Коена, назвавши їх "жалюгідними та нестерпними".

"Я хотів би зазначити, що він ніколи не обіймав рабинську посаду у Франції, що він не навчався у рабинській школі Франції та не закінчив її", — наголосив головний рабин Франції у соцмережі Х.

Раніше Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу.

