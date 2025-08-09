$41.460.15
8 августа, 22:42
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Французские власти расследуют угрозы в адрес Макрона, которые якобы озвучил франкоязычный раввин

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Франция расследует угрозы смертью президенту Эммануэлю Макрону, озвученные раввином Давидом Даниэлем Коэном в видео на YouTube 3 августа 2025 года. Угрозы связаны с намерением Макрона признать Палестину.

Французские власти расследуют угрозы в адрес Макрона, которые якобы озвучил франкоязычный раввин

Франция расследует угрозы смертью в адрес президента Эммануэля Макрона, озвученные раввином после его заявления о намерении признать Палестину. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.

Детали

3 августа 2025 года франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн опубликовал на YouTube видео, в котором заявил, что Макрон "имеет все основания готовить себе гроб".

Министерство внутренних дел сообщило телеканалу BFMTV, что обратится в суд после таких угроз смертью в адрес Макрона. Речь идет о возбуждении судебного производства прокурором.

Как сообщила прокуратура агентству AFP, началось расследование "по угрозам смертью в адрес президента Республики".

Видео на YouTube называется "Рав Давид Даниэль Коэн – Тфила Моше Рабейну – Конец Франции и Ирана".

Этот французский президент должен знать. У него есть все основания готовить себе гроб

- сказал раввин на французском языке.

Он добавил, что "этот господин, который руководит Францией, выразил свой глубокий антисемитизм, и его ждет тот же конец, что и Тита", имея в виду римского императора, который захватил Иерусалим и приказал разрушить второй храм Соломона.

"Бог покажет ему, что значит хотеть быть таким дерзким и хотеть делать заявления против Бога, который сказал, что эта земля будет отдана народу Израиля", – угрожал он в ответ на намерение Макрона признать Палестинское государство.

Раввин также высказался относительно палестинцев, которых назвал "кочевниками, которые проезжают мимо и поселились там (в Газе — ред.)".

"Я настойчиво советую им поспешить, собрать чемоданы и уйти, потому что они не смогут остаться на этой земле, что бы ни случилось", — сказал он.

Главный раввин Франции Хаим Корсия осудил эти заявления раввина Коэна, назвав их "жалкими и невыносимыми".

"Я хотел бы отметить, что он никогда не занимал раввинскую должность во Франции, что он не учился в раввинской школе Франции и не закончил ее", — подчеркнул главный раввин Франции в соцсети Х.

Ранее Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство.

Ольга Розгон

