Французские власти расследуют угрозы в адрес Макрона, которые якобы озвучил франкоязычный раввин
Киев • УНН
Франция расследует угрозы смертью президенту Эммануэлю Макрону, озвученные раввином Давидом Даниэлем Коэном в видео на YouTube 3 августа 2025 года. Угрозы связаны с намерением Макрона признать Палестину.
Франция расследует угрозы смертью в адрес президента Эммануэля Макрона, озвученные раввином после его заявления о намерении признать Палестину. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
Детали
3 августа 2025 года франкоязычный раввин Давид Даниэль Коэн опубликовал на YouTube видео, в котором заявил, что Макрон "имеет все основания готовить себе гроб".
Министерство внутренних дел сообщило телеканалу BFMTV, что обратится в суд после таких угроз смертью в адрес Макрона. Речь идет о возбуждении судебного производства прокурором.
Как сообщила прокуратура агентству AFP, началось расследование "по угрозам смертью в адрес президента Республики".
Видео на YouTube называется "Рав Давид Даниэль Коэн – Тфила Моше Рабейну – Конец Франции и Ирана".
Этот французский президент должен знать. У него есть все основания готовить себе гроб
Он добавил, что "этот господин, который руководит Францией, выразил свой глубокий антисемитизм, и его ждет тот же конец, что и Тита", имея в виду римского императора, который захватил Иерусалим и приказал разрушить второй храм Соломона.
"Бог покажет ему, что значит хотеть быть таким дерзким и хотеть делать заявления против Бога, который сказал, что эта земля будет отдана народу Израиля", – угрожал он в ответ на намерение Макрона признать Палестинское государство.
Раввин также высказался относительно палестинцев, которых назвал "кочевниками, которые проезжают мимо и поселились там (в Газе — ред.)".
"Я настойчиво советую им поспешить, собрать чемоданы и уйти, потому что они не смогут остаться на этой земле, что бы ни случилось", — сказал он.
Главный раввин Франции Хаим Корсия осудил эти заявления раввина Коэна, назвав их "жалкими и невыносимыми".
"Я хотел бы отметить, что он никогда не занимал раввинскую должность во Франции, что он не учился в раввинской школе Франции и не закончил ее", — подчеркнул главный раввин Франции в соцсети Х.
Ранее Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство.
