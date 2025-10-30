Ford інвестує $370 мільйонів в Індію, відновлюючи роботу заводу в Тамілнаді
Київ • УНН
Ford Motor Co. інвестує 370 мільйонів доларів у модернізацію закритого заводу в Тамілнаді для щорічного виробництва понад 200 тисяч двигунів на експорт. Це відбувається на тлі торговельної напруги між Індією та США, підтверджуючи Індію як ключову виробничу базу для Ford.
Ford Motor Co. планує вкласти 370 мільйонів доларів (32,5 млрд рупій) у відновлення виробництва двигунів на закритому заводі Maraimalai Nagar у штаті Тамілнад. Підприємство модернізують для випуску понад 200 тисяч двигунів на рік для експортних ринків – окрім США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Інвестиція відбувається на тлі торговельної напруги між Індією та США і політики Дональда Трампа, який закликає американські компанії повернути виробництво додому. Попри це, керівництво Ford бачить в Індії ключову виробничу базу для розвитку міжнародних проєктів.
BYD зазнає найбільшого падіння квартального прибутку за майже 5 років30.10.25, 16:34 • 2744 перегляди
Згідно з джерелами Bloomberg, завод, який простоював із 2021 року, буде модернізований для випуску понад 200 тисяч високоякісних двигунів щорічно. Вони постачатимуться на експортні ринки, однак не до Сполучених Штатів. Конкретні країни-покупці наразі не розголошуються. Офіційне підтвердження плану очікується вже цього тижня.
Компанія має давню історію в Індії: перший завод відкрився поблизу Ченнаї у 1995 році, другий – у Сананді (Гуджарат) у 2015-му. Нова інвестиція може стати початком поступового повернення Ford на один із найперспективніших ринків Азії, де конкуренція серед світових автогігантів стрімко зростає.
Tesla відкликає близько 10% Cybertruck через "не той" клей30.10.25, 14:18 • 2036 переглядiв