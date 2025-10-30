Ford інвестує $370 мільйонів в Індію, відновлюючи роботу заводу в Тамілнаді

Ford Motor Co. планує вкласти 370 мільйонів доларів (32,5 млрд рупій) у відновлення виробництва двигунів на закритому заводі Maraimalai Nagar у штаті Тамілнад. Підприємство модернізують для випуску понад 200 тисяч двигунів на рік для експортних ринків – окрім США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестиція відбувається на тлі торговельної напруги між Індією та США і політики Дональда Трампа, який закликає американські компанії повернути виробництво додому. Попри це, керівництво Ford бачить в Індії ключову виробничу базу для розвитку міжнародних проєктів.

Згідно з джерелами Bloomberg, завод, який простоював із 2021 року, буде модернізований для випуску понад 200 тисяч високоякісних двигунів щорічно. Вони постачатимуться на експортні ринки, однак не до Сполучених Штатів. Конкретні країни-покупці наразі не розголошуються. Офіційне підтвердження плану очікується вже цього тижня.

Компанія має давню історію в Індії: перший завод відкрився поблизу Ченнаї у 1995 році, другий – у Сананді (Гуджарат) у 2015-му. Нова інвестиція може стати початком поступового повернення Ford на один із найперспективніших ринків Азії, де конкуренція серед світових автогігантів стрімко зростає.

