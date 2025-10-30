$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 24540 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18935 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23583 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51220 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10289 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26830 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24429 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Ford інвестує $370 мільйонів в Індію, відновлюючи роботу заводу в Тамілнаді

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Ford Motor Co. інвестує 370 мільйонів доларів у модернізацію закритого заводу в Тамілнаді для щорічного виробництва понад 200 тисяч двигунів на експорт. Це відбувається на тлі торговельної напруги між Індією та США, підтверджуючи Індію як ключову виробничу базу для Ford.

Ford інвестує $370 мільйонів в Індію, відновлюючи роботу заводу в Тамілнаді

Ford Motor Co. планує вкласти 370 мільйонів доларів (32,5 млрд рупій) у відновлення виробництва двигунів на закритому заводі Maraimalai Nagar у штаті Тамілнад. Підприємство модернізують для випуску понад 200 тисяч двигунів на рік для експортних ринків – окрім США. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Інвестиція відбувається на тлі торговельної напруги між Індією та США і політики Дональда Трампа, який закликає американські компанії повернути виробництво додому. Попри це, керівництво Ford бачить в Індії ключову виробничу базу для розвитку міжнародних проєктів.

Згідно з джерелами Bloomberg, завод, який простоював із 2021 року, буде модернізований для випуску понад 200 тисяч високоякісних двигунів щорічно. Вони постачатимуться на експортні ринки, однак не до Сполучених Штатів. Конкретні країни-покупці наразі не розголошуються. Офіційне підтвердження плану очікується вже цього тижня.

Компанія має давню історію в Індії: перший завод відкрився поблизу Ченнаї у 1995 році, другий – у Сананді (Гуджарат) у 2015-му. Нова інвестиція може стати початком поступового повернення Ford на один із найперспективніших ринків Азії, де конкуренція серед світових автогігантів стрімко зростає.

Степан Гафтко

