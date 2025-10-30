Ford инвестирует $370 миллионов в Индию, возобновляя работу завода в Тамилнаде

Ford Motor Co. планирует вложить 370 миллионов долларов (32,5 млрд рупий) в возобновление производства двигателей на закрытом заводе Maraimalai Nagar в штате Тамилнад. Предприятие модернизируют для выпуска более 200 тысяч двигателей в год для экспортных рынков – кроме США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Инвестиция происходит на фоне торговой напряженности между Индией и США и политики Дональда Трампа, который призывает американские компании вернуть производство домой. Несмотря на это, руководство Ford видит в Индии ключевую производственную базу для развития международных проектов.

Согласно источникам Bloomberg, завод, который простаивал с 2021 года, будет модернизирован для выпуска более 200 тысяч высококачественных двигателей ежегодно. Они будут поставляться на экспортные рынки, однако не в Соединенные Штаты. Конкретные страны-покупатели пока не разглашаются. Официальное подтверждение плана ожидается уже на этой неделе.

Компания имеет давнюю историю в Индии: первый завод открылся вблизи Ченнаи в 1995 году, второй – в Сананде (Гуджарат) в 2015-м. Новая инвестиция может стать началом постепенного возвращения Ford на один из самых перспективных рынков Азии, где конкуренция среди мировых автогигантов стремительно растет.

