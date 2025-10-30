Ford инвестирует $370 миллионов в Индию, возобновляя работу завода в Тамилнаде
Киев • УНН
Ford Motor Co. инвестирует 370 миллионов долларов в модернизацию закрытого завода в Тамилнаде для ежегодного производства более 200 тысяч двигателей на экспорт. Это происходит на фоне торговой напряженности между Индией и США, подтверждая Индию как ключевую производственную базу для Ford.
Ford Motor Co. планирует вложить 370 миллионов долларов (32,5 млрд рупий) в возобновление производства двигателей на закрытом заводе Maraimalai Nagar в штате Тамилнад. Предприятие модернизируют для выпуска более 200 тысяч двигателей в год для экспортных рынков – кроме США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Инвестиция происходит на фоне торговой напряженности между Индией и США и политики Дональда Трампа, который призывает американские компании вернуть производство домой. Несмотря на это, руководство Ford видит в Индии ключевую производственную базу для развития международных проектов.
BYD терпит крупнейшее падение квартальной прибыли за почти 5 лет30.10.25, 16:34 • 2706 просмотров
Согласно источникам Bloomberg, завод, который простаивал с 2021 года, будет модернизирован для выпуска более 200 тысяч высококачественных двигателей ежегодно. Они будут поставляться на экспортные рынки, однако не в Соединенные Штаты. Конкретные страны-покупатели пока не разглашаются. Официальное подтверждение плана ожидается уже на этой неделе.
Компания имеет давнюю историю в Индии: первый завод открылся вблизи Ченнаи в 1995 году, второй – в Сананде (Гуджарат) в 2015-м. Новая инвестиция может стать началом постепенного возвращения Ford на один из самых перспективных рынков Азии, где конкуренция среди мировых автогигантов стремительно растет.
Tesla отзывает около 10% Cybertruck из-за "неправильного" клея30.10.25, 14:18 • 2028 просмотров