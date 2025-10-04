Фон дер Ляєн: ЄС має посилювати тиск на росію після удару по Шостці

ЄС і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на росію після чергової атаки по цивільних. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, кадри з вокзалу в Шостці демонструють варварську тактику кремля. Про це вона написала у своєму Х, передає УНН.

ЄС підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Шокуючі сцени, що відбуваються на залізничній станції Шостка, підкреслюють безрозсудну та постійну готовність росії атакувати цивільне населення. ЄС та його глобальні партнери повинні продовжувати посилювати тиск на росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий та тривалий мир - ідеться у дописі.

Нагадаємо

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги. Повідомляється про близько 30 постраждалих, у тому числі 8 госпіталізованих.