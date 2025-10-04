Фон дер Ляйен: ЕС должен усиливать давление на россию после удара по Шостке

ЕС и впредь будет поддерживать Украину и усиливать давление на россию после очередной атаки на гражданских. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, кадры с вокзала в Шостке демонстрируют варварскую тактику кремля. Об этом она написала в своем Х, передает УНН.

ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, подчеркивают безрассудную и постоянную готовность россии атаковать гражданское население. ЕС и его глобальные партнеры должны продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и прочный мир - говорится в сообщении.

Напомним

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда. Сообщается о около 30 пострадавших, в том числе 8 госпитализированных.