Фон дер Ляйен: ЕС должен усиливать давление на россию после удара по Шостке

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 12207 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 26334 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 46693 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 64184 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 76332 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 67984 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 39018 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51604 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34362 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21601 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
66%
748мм
Популярные новости
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине4 октября, 04:58 • 6850 просмотра
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ4 октября, 06:25 • 8274 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 9728 просмотра
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО4 октября, 07:17 • 3224 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 5744 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 26334 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 39641 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 51069 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 76332 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 67984 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Пит Хегсетх
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 6044 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 23507 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 46689 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 36976 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 39689 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Хранитель
Бильд
Tesla Cybertruck

Фон дер Ляйен: ЕС должен усиливать давление на россию после удара по Шостке

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет усиливать давление на россию после атаки на железнодорожный вокзал в Шостке. россия атаковала вокзал, попав в пассажирский поезд Шостка-Киев, что привело к около 30 пострадавшим.

Фон дер Ляйен: ЕС должен усиливать давление на россию после удара по Шостке

ЕС и впредь будет поддерживать Украину и усиливать давление на россию после очередной атаки на гражданских. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, кадры с вокзала в Шостке демонстрируют варварскую тактику кремля. Об этом она написала в своем Х, передает УНН.

ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, подчеркивают безрассудную и постоянную готовность россии атаковать гражданское население. ЕС и его глобальные партнеры должны продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и прочный мир

- говорится в сообщении.

Напомним

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда. Сообщается о около 30 пострадавших, в том числе 8 госпитализированных.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Шостка
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Сумы
Киев