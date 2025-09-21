Фон дер Ляєн не планує балотуватися у президенти Німеччини - Politico

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не розглядає можливість балотування на президентських виборах у Німеччині у 2027 році, про що політикиня повідомила в інтерв’ю Politico, пише УНН.

Я повністю зосереджена на своїх обов’язках як президентки Єврокомісії і не доступна для інших посад - сказала вона.

Фон дер Ляєн, яку було переобрано на посаду голови Комісії минулого року, обіймає цю посаду з 2019 року. У німецьких ЗМІ цього літа з’являлися повідомлення, що вона може залишити виконавчий орган ЄС до завершення каденції — тобто до 2029 року — щоб балотуватися на посаду президента Німеччини.

Серед інших тем, порушених в інтерв’ю, були питання оборони, торгівельна угода між ЄС і США, а також ситуація в Газі. Фон дер Ляєн повторила, що "справжню безпеку" слід забезпечити для Ізраїлю, тоді як усі палестинці заслуговують на "безпечне сьогодення і майбутнє".

Президентка зазначила, що рішення про створення двох держав є "єдиною перспективою для тривалого миру в регіоні". Дії ізраїльського уряду за останній місяць, за її словами, є "відвертою спробою підірвати" це рішення.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія вирішила запропонувати пакет "цільових і пропорційних заходів" проти Ізраїлю у зв’язку з виявленими порушеннями прав людини в Газі. Водночас фон дер Ляєн визнала: "Я усвідомлюю, що знайти більшість (у підтримку цих заходів) буде складно".

Депутати Європарламенту готуються голосувати за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляйєн