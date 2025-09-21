Фон дер Ляєн не планує балотуватися у президенти Німеччини - Politico

$41.250.00
Ексклюзив
12:26 • 4802 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 12543 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 26200 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 34845 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 47493 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 48008 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 68428 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 77897 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 61378 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56762 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні21 вересня, 05:32 • 7782 перегляди
Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС21 вересня, 06:03 • 12012 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 21 вересня, 06:10 • 17698 перегляди
Трамп думав, що зупинити війну рф проти України буде найпростішим завданням21 вересня, 06:46 • 6552 перегляди
Железняк про витік даних близько 20 млн українців: старий злив, з старого витоку бази "Дія" 21 вересня, 07:23 • 4466 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 26200 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 26809 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 68428 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 77897 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 80840 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Державний кордон України
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 66506 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 80834 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 36924 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 37664 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 39536 перегляди
МіГ-31
TikTok
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Truth Social

Фон дер Ляєн не планує балотуватися у президенти Німеччини - Politico

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не балотуватиметься на виборах президента Німеччини у 2027 році, зосередившись на поточних обов'язках. В інтерв'ю вона також обговорила ситуацію в Газі та дії Ізраїлю.

Фон дер Ляєн не планує балотуватися у президенти Німеччини - Politico

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не розглядає можливість балотування на президентських виборах у Німеччині у 2027 році, про що політикиня повідомила в інтерв’ю Politico, пише УНН.

Я повністю зосереджена на своїх обов’язках як президентки Єврокомісії і не доступна для інших посад

- сказала вона.

Фон дер Ляєн, яку було переобрано на посаду голови Комісії минулого року, обіймає цю посаду з 2019 року. У німецьких ЗМІ цього літа з’являлися повідомлення, що вона може залишити виконавчий орган ЄС до завершення каденції — тобто до 2029 року — щоб балотуватися на посаду президента Німеччини.

Серед інших тем, порушених в інтерв’ю, були питання оборони, торгівельна угода між ЄС і США, а також ситуація в Газі. Фон дер Ляєн повторила, що "справжню безпеку" слід забезпечити для Ізраїлю, тоді як усі палестинці заслуговують на "безпечне сьогодення і майбутнє".

Президентка зазначила, що рішення про створення двох держав є "єдиною перспективою для тривалого миру в регіоні". Дії ізраїльського уряду за останній місяць, за її словами, є "відвертою спробою підірвати" це рішення.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія вирішила запропонувати пакет "цільових і пропорційних заходів" проти Ізраїлю у зв’язку з виявленими порушеннями прав людини в Газі. Водночас фон дер Ляєн визнала: "Я усвідомлюю, що знайти більшість (у підтримку цих заходів) буде складно".

Депутати Європарламенту готуються голосувати за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляйєн16.09.25, 16:54 • 3463 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Європейська комісія
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Сектор Газа