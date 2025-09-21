Фон дер Ляйен не планирует баллотироваться в президенты Германии - Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не рассматривает возможность баллотироваться на президентских выборах в Германии в 2027 году, о чем политик сообщила в интервью Politico, пишет УНН.

Я полностью сосредоточена на своих обязанностях как президента Еврокомиссии и не доступна для других должностей - сказала она.

Фон дер Ляйен, которая была переизбрана на пост главы Комиссии в прошлом году, занимает эту должность с 2019 года. В немецких СМИ этим летом появлялись сообщения, что она может покинуть исполнительный орган ЕС до завершения каденции — то есть до 2029 года — чтобы баллотироваться на пост президента Германии.

Среди других тем, затронутых в интервью, были вопросы обороны, торговое соглашение между ЕС и США, а также ситуация в Газе. Фон дер Ляйен повторила, что "настоящую безопасность" следует обеспечить для Израиля, тогда как все палестинцы заслуживают "безопасного настоящего и будущего".

Президент отметила, что решение о создании двух государств является "единственной перспективой для длительного мира в регионе". Действия израильского правительства за последний месяц, по ее словам, являются "откровенной попыткой подорвать" это решение.

Именно поэтому, по ее словам, Еврокомиссия решила предложить пакет "целевых и пропорциональных мер" против Израиля в связи с выявленными нарушениями прав человека в Газе. В то же время фон дер Ляйен признала: "Я осознаю, что найти большинство (в поддержку этих мер) будет сложно".

