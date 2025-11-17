Фінляндія розпочала масштабні артилерійські навчання поблизу кордону з росією: задіяні важкі ракетні системи та 2200 військових

Фото: Yle

На одному з найбільших полігонів Європи – Роваярві, який знаходиться у Фінляндії в Східній Лапландії – стартували широкомасштабні артилерійські навчання "Північний удар 225". Фінляндія розгорнула поблизу російського кордону потужні артилерійські та ракетні системи, випробовуючи їхню ефективність у суворих зимових умовах. Про це повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Фінські Сили оборони розпочали регіональні навчання, які мають продемонструвати злагодженість артилерійських підрозділів та готовність діяти у складних кліматичних умовах півночі.

Бригада Кайнуу взяла на себе керівництво тренуваннями, що охоплюють роботу артилерійської системи армії вже на етапі ранньої зими, коли мороз і перші сніги суттєво ускладнюють маневрування та залпові дії.

До навчань залучено підрозділи з бригади Кайнуу, бригади Порі, єгерської бригади та Прикордонної служби. Значним підсиленням стала присутність польської батареї важких ракетних установок – близько 40 військових, які беруть участь у відпрацюванні інтегрованих союзних можливостей.

Загалом у межах "Північного удару 225" діє близько 2200 військовослужбовців і 500 одиниць техніки, включно з артилерією великих калібрів. Такий масштаб дозволяє імітувати реалістичні сценарії бойових дій, що особливо важливо для призовників, які завершують службу вже в грудні.

Навчання поєднують тактичну та оперативну вогневу міць, а також відпрацьовують інтеграцію союзних можливостей – підкреслив керівник навчань, підполковник Кіммо Руотсалайнен.

Фінські військові наголошують, що особливий акцент зроблено на синхронізації артилерії, мінометів та ракетних систем у сезонних умовах, які можуть бути вирішальними під час реальних бойових операцій на півночі.

Навчання триватимуть до 25 листопада.

