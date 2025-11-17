Финляндия начала масштабные артиллерийские учения вблизи границы с Россией: задействованы тяжелые ракетные системы и 2200 военных

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 42 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1408 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7462 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12149 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14654 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35584 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23848 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18946 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21214 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16391 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35571 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73526 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68056 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124784 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103124 просмотра
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Украина
Франция
Европа
Одесская область
Польша
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2348 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16300 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17731 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18360 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37579 просмотра
Dassault Rafale
ЧатГПТ
9К720 Искандер
Financial Times

Финляндия начала масштабные артиллерийские учения вблизи границы с Россией: задействованы тяжелые ракетные системы и 2200 военных

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Финские военные начали артиллерийские учения в Лапландии, вблизи российской границы с привлечением тяжелой артиллерии. Участие принимают также польские военные.

Финляндия начала масштабные артиллерийские учения вблизи границы с Россией: задействованы тяжелые ракетные системы и 2200 военных

На одном из крупнейших полигонов Европы – Роваярви, который находится в Финляндии в Восточной Лапландии – стартовали широкомасштабные артиллерийские учения "Северный удар 225". Финляндия развернула вблизи российской границы мощные артиллерийские и ракетные системы, испытывая их эффективность в суровых зимних условиях. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Финские Силы обороны начали региональные учения, которые должны продемонстрировать слаженность артиллерийских подразделений и готовность действовать в сложных климатических условиях севера. 

Бригада Кайнуу взяла на себя руководство тренировками, охватывающими работу артиллерийской системы армии уже на этапе ранней зимы, когда мороз и первые снега существенно усложняют маневрирование и залповые действия.

ч. Дания присоединяется к проекту НАТО по созданию единого стандарта 155-мм артснарядов

К учениям привлечены подразделения из бригады Кайнуу, бригады Пори, егерской бригады и Пограничной службы. Значительным усилением стало присутствие польской батареи тяжелых ракетных установок – около 40 военных, которые участвуют в отработке интегрированных союзных возможностей.

Всего в рамках "Северного удара 225" действует около 2200 военнослужащих и 500 единиц техники, включая артиллерию крупных калибров. Такой масштаб позволяет имитировать реалистичные сценарии боевых действий, что особенно важно для призывников, которые завершают службу уже в декабре.

ч. Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ

Учения сочетают тактическую и оперативную огневую мощь, а также отрабатывают интеграцию союзных возможностей 

– подчеркнул руководитель учений, подполковник Киммо Руотсалайнен.

Финские военные отмечают, что особый акцент сделан на синхронизации артиллерии, минометов и ракетных систем в сезонных условиях, которые могут быть решающими во время реальных боевых операций на севере.

Учения продлятся до 25 ноября.

ч. Финляндия депортировала в Россию бывшего наемника ЧВК "Вагнера"

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
НАТО
Финляндия
Украина
Польша