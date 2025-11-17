Финляндия начала масштабные артиллерийские учения вблизи границы с Россией: задействованы тяжелые ракетные системы и 2200 военных

На одном из крупнейших полигонов Европы – Роваярви, который находится в Финляндии в Восточной Лапландии – стартовали широкомасштабные артиллерийские учения "Северный удар 225". Финляндия развернула вблизи российской границы мощные артиллерийские и ракетные системы, испытывая их эффективность в суровых зимних условиях. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Финские Силы обороны начали региональные учения, которые должны продемонстрировать слаженность артиллерийских подразделений и готовность действовать в сложных климатических условиях севера.

Бригада Кайнуу взяла на себя руководство тренировками, охватывающими работу артиллерийской системы армии уже на этапе ранней зимы, когда мороз и первые снега существенно усложняют маневрирование и залповые действия.

К учениям привлечены подразделения из бригады Кайнуу, бригады Пори, егерской бригады и Пограничной службы. Значительным усилением стало присутствие польской батареи тяжелых ракетных установок – около 40 военных, которые участвуют в отработке интегрированных союзных возможностей.

Всего в рамках "Северного удара 225" действует около 2200 военнослужащих и 500 единиц техники, включая артиллерию крупных калибров. Такой масштаб позволяет имитировать реалистичные сценарии боевых действий, что особенно важно для призывников, которые завершают службу уже в декабре.

Учения сочетают тактическую и оперативную огневую мощь, а также отрабатывают интеграцию союзных возможностей

– подчеркнул руководитель учений, подполковник Киммо Руотсалайнен.

Финские военные отмечают, что особый акцент сделан на синхронизации артиллерии, минометов и ракетных систем в сезонных условиях, которые могут быть решающими во время реальных боевых операций на севере.

Учения продлятся до 25 ноября.

