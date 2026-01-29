$42.770.19
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 2062 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 2666 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 10113 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 20588 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 9064 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 12349 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17280 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 24135 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 31077 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Правоохоронці викрили організовану групу посадовців, які незаконно вносили фіктивні відомості про відстрочки від мобілізації до реєстру "Оберіг". До системи внесено фіктивні відомості щодо 54 військовозобов’язаних.

Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили організовану групу посадовців, які незаконно вносили фіктивні відомості про відстрочки від мобілізації до Єдиного електронного реєстру "Оберіг". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів ОГПУ слідчі ДБР повідомили про підозру трьом службовим особам Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони діяли за попередньою змовою з колишнім заступником начальника відділу супроводження кар’єри офіцерів кадрового центру Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними слідства, фігуранти незаконно вносили неправдиву інформацію до реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", оформлюючи відстрочки від мобілізації особам, які не мали на це законних підстав.

Усього до системи внесено фіктивні відомості щодо 54 військовозобов’язаних громадян.

Посадовцям інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах, вчинену організованою групою, за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Раніше в межах цього ж кримінального провадження правоохоронці викрили колишнього офіцера Міністерства оборони України, якому також повідомили про підозру.

За версією слідства, він отримав понад 660 тисяч гривень неправомірної вигоди від двох військовозобов’язаних за вплив на посадовців ТЦК та кадрового центру ЗСУ для оформлення фіктивних відстрочок і внесення відповідних даних до реєстру "Оберіг".

Крім цього, ексофіцеру інкримінують пособництво у незаконній зміні відомостей у державному реєстрі щодо тих самих 54 осіб.

Нагадаємо

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала постачання та збут кокаїну по всій Україні, маскуючи його під пральний порошок. Вилучено близько 6 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку сягає сотень мільйонів доларів.

Андрій Тимощенков

Україна