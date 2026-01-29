Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили організовану групу посадовців, які незаконно вносили фіктивні відомості про відстрочки від мобілізації до Єдиного електронного реєстру "Оберіг". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів ОГПУ слідчі ДБР повідомили про підозру трьом службовим особам Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони діяли за попередньою змовою з колишнім заступником начальника відділу супроводження кар’єри офіцерів кадрового центру Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними слідства, фігуранти незаконно вносили неправдиву інформацію до реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", оформлюючи відстрочки від мобілізації особам, які не мали на це законних підстав.

Усього до системи внесено фіктивні відомості щодо 54 військовозобов’язаних громадян.

Посадовцям інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах, вчинену організованою групою, за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Раніше в межах цього ж кримінального провадження правоохоронці викрили колишнього офіцера Міністерства оборони України, якому також повідомили про підозру.

За версією слідства, він отримав понад 660 тисяч гривень неправомірної вигоди від двох військовозобов’язаних за вплив на посадовців ТЦК та кадрового центру ЗСУ для оформлення фіктивних відстрочок і внесення відповідних даних до реєстру "Оберіг".

Крім цього, ексофіцеру інкримінують пособництво у незаконній зміні відомостей у державному реєстрі щодо тих самих 54 осіб.

Нагадаємо

