Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУ

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили организованную группу должностных лиц, которые незаконно вносили фиктивные сведения об отсрочках от мобилизации в Единый электронный реестр "Оберіг". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров ОГПУ следователи ГБР сообщили о подозрении трем должностным лицам Уманского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они действовали по предварительному сговору с бывшим заместителем начальника отдела сопровождения карьеры офицеров кадрового центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, фигуранты незаконно вносили ложную информацию в реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", оформляя отсрочки от мобилизации лицам, которые не имели на это законных оснований.

Всего в систему внесены фиктивные сведения относительно 54 военнообязанных граждан.

Должностным лицам инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах, совершенное организованной группой, по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в рамках этого же уголовного производства правоохранители разоблачили бывшего офицера Министерства обороны Украины, которому также сообщили о подозрении.

По версии следствия, он получил более 660 тысяч гривен неправомерной выгоды от двух военнообязанных за влияние на должностных лиц ТЦК и кадрового центра ВСУ для оформления фиктивных отсрочек и внесения соответствующих данных в реестр "Оберіг".

Кроме этого, экс-офицеру инкриминируют пособничество в незаконном изменении сведений в государственном реестре относительно тех же 54 лиц.

Напомним

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала поставки и сбыт кокаина по всей Украине, маскируя его под стиральный порошок. Изъято около 6 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке достигает сотен миллионов долларов.