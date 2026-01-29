$42.770.19
51.230.00
ukenru
12:04 • 1392 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 2432 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 2952 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 10274 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 20824 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 9212 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 12405 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35 • 17329 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09 • 24223 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 31133 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУ

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Правоохранители разоблачили организованную группу должностных лиц, которые незаконно вносили фиктивные сведения об отсрочках от мобилизации в реестр "Оберіг". В систему внесены фиктивные сведения в отношении 54 военнообязанных.

Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУ
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили организованную группу должностных лиц, которые незаконно вносили фиктивные сведения об отсрочках от мобилизации в Единый электронный реестр "Оберіг". Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров ОГПУ следователи ГБР сообщили о подозрении трем должностным лицам Уманского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они действовали по предварительному сговору с бывшим заместителем начальника отдела сопровождения карьеры офицеров кадрового центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, фигуранты незаконно вносили ложную информацию в реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", оформляя отсрочки от мобилизации лицам, которые не имели на это законных оснований.

Всего в систему внесены фиктивные сведения относительно 54 военнообязанных граждан.

Должностным лицам инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах, совершенное организованной группой, по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в рамках этого же уголовного производства правоохранители разоблачили бывшего офицера Министерства обороны Украины, которому также сообщили о подозрении.

По версии следствия, он получил более 660 тысяч гривен неправомерной выгоды от двух военнообязанных за влияние на должностных лиц ТЦК и кадрового центра ВСУ для оформления фиктивных отсрочек и внесения соответствующих данных в реестр "Оберіг".

Кроме этого, экс-офицеру инкриминируют пособничество в незаконном изменении сведений в государственном реестре относительно тех же 54 лиц.

Напомним

На Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группу, которая организовала поставки и сбыт кокаина по всей Украине, маскируя его под стиральный порошок. Изъято около 6 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке достигает сотен миллионов долларов.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина