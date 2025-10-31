ФБР запобігло потенційному теракту на Гелловін в Мічигані, кількох людей заарештовано

$42.080.01
Ексклюзив
14:27 • 4148 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 11927 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 21327 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 12834 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 25178 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 15112 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 19182 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 24805 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14472 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
31 жовтня, 07:53 • 24260 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дій
31 жовтня, 06:24 • 36903 перегляди
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росії
31 жовтня, 06:50 • 12166 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику
31 жовтня, 08:39 • 32113 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай
09:35 • 28947 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін
10:39 • 20675 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
14:59 • 1460 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
12:08 • 21349 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка

Ексклюзив

10:56 • 25194 перегляди
Ексклюзив
10:56 • 25194 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на Геловін
10:39 • 20679 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожай
09:35 • 28951 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
14:59 • 1460 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
11:19 • 7626 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор
30 жовтня, 19:41 • 27844 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
29 жовтня, 15:50 • 60310 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
29 жовтня, 13:18 • 64559 перегляди
Техніка
Дія (сервіс)
Ракетний комплекс "Панцир"
Опалення
Золото

ФБР запобігло потенційному теракту на Гелловін в Мічигані, кількох людей заарештовано

Київ • УНН

 • 512 перегляди

ФБР заявило про запобігання потенційному терористичному нападу, який міг бути спрямований на Гелловін у Мічигані. Під час операції було заарештовано кількох осіб, небезпеки для громадськості немає.

ФБР запобігло потенційному теракту на Гелловін в Мічигані, кількох людей заарештовано

ФБР у п’ятницю вранці заявило про запобігання потенційному терористичному нападу, який, за попередніми даними, міг бути спрямований на Гелловін в Мічигані. Під час операції було заарештовано кількох осіб.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS NEWS

Деталі

Дякую чоловікам і жінкам ФБР та правоохоронним органам, які стоять на варті цілодобово та придушують нашу місію захисту батьківщини

- написав директор ФБР Кеш Патель у дописі в соціальних мережах.

Представник польового офісу ФБР у Детройті підтвердив, що агенти проводили операції в містах Дірборн та Інкстер.

Деталі розслідування не розголошуються, проте у відомстві підкреслили, що "наразі немає загрози громадській безпеці".

Додатково

Міська влада Дірборна повідомила, що була поінформована про проведення операції за кілька годин до її початку. Поліцейське управління міста у своєму дописі у Facebook зазначило, що знає про дії ФБР і закликало мешканців зберігати спокій. Дірборн і Інкстер розташовані на захід від Детройта. ФБР наразі не розкриває інформації про мотиви чи особи затриманих, але запевняє, що ситуація перебуває під контролем, а небезпеки для населення немає.

Нагадаємо

Поліція Києва затримала групу зловмисників, включаючи медиків, які за 3,5 тисячі доларів оформляли фіктивний догляд за хворими родичами для уникнення мобілізації. Зловмисникам інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон, підроблення документів та зловживання впливом.

Лілія Подоляк

Новини Світу
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Каш Патель
Мічиган
Київ