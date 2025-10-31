ФБР запобігло потенційному теракту на Гелловін в Мічигані, кількох людей заарештовано
Київ • УНН
ФБР заявило про запобігання потенційному терористичному нападу, який міг бути спрямований на Гелловін у Мічигані. Під час операції було заарештовано кількох осіб, небезпеки для громадськості немає.
Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS NEWS
Деталі
Дякую чоловікам і жінкам ФБР та правоохоронним органам, які стоять на варті цілодобово та придушують нашу місію захисту батьківщини
Представник польового офісу ФБР у Детройті підтвердив, що агенти проводили операції в містах Дірборн та Інкстер.
Деталі розслідування не розголошуються, проте у відомстві підкреслили, що "наразі немає загрози громадській безпеці".
Додатково
Міська влада Дірборна повідомила, що була поінформована про проведення операції за кілька годин до її початку. Поліцейське управління міста у своєму дописі у Facebook зазначило, що знає про дії ФБР і закликало мешканців зберігати спокій. Дірборн і Інкстер розташовані на захід від Детройта. ФБР наразі не розкриває інформації про мотиви чи особи затриманих, але запевняє, що ситуація перебуває під контролем, а небезпеки для населення немає.
