20:12 • 3686 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 12851 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 21822 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 26951 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 39732 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54441 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52032 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27613 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49270 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24791 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
У Києві Нацполіція викрила чергову схему заробітку на військовозобов’язаних

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Поліція Києва затримала групу зловмисників, включаючи медиків, які за 3,5 тисячі доларів оформляли фіктивний догляд за хворими родичами для уникнення мобілізації. Зловмисникам інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон, підроблення документів та зловживання впливом.

У Києві Нацполіція викрила чергову схему заробітку на військовозобов’язаних

Збагатитися на чоловіках призовного віку вирішили зловмисники в Києві, серед яких лікарі медустанов. Поліцейські затримали ділків та оголосили їм про підозри. Про це інформує Головне управління національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації - саме таку схему викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як зʼясувалося, підзаробити на військовозобов'язаних вирішила 43-річна жителька столиці.

Щоби втілити план у реальність, вона залучила двох спільників – посадовців київських медзакладів. Зловмисниця за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами "під ключ"

- йдеться у дописі Нацполіції.

Зазначається, що від "клієнтів" отримувала лише копії документів та особисті дані, які передавала своїм спільникам – лікарям.

Вони ж виготовляли усі довідки та висновки без проведення обов'язкових оглядів і досліджень. Внесені у висновок неправдиві відомості про наявність захворювань підтверджували необхідність постійного догляду за нібито хворим родичем. Готовий пакет медичних документів організаторка передавала "клієнту" в обмін на "винагороду" - 3,5 тисячі доларів. Таким чином "замовник" міг уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон як супроводжуюча особа

- повідомили правоохоронці.

Поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників. За місцем проживання та роботи спільників були проведені санкціоновані обшуки.

Під час заходів виявили та вилучили: медичні документи з ознаками підробки, засоби зв’язку, чорнові записи, гроші та інші докази злочинних дій.

Зловмисників затримали в процесуальному порядку та вже повідомили про підозру.

Залежно від розподілених ролей слідчі Оболонського управління поліції інкримінують їм ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо

На Волині священнослужитель обіцяв відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони за 10 тисяч доларів США. Йому повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

