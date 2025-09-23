У Києві Нацполіція викрила чергову схему заробітку на військовозобов’язаних

Збагатитися на чоловіках призовного віку вирішили зловмисники в Києві, серед яких лікарі медустанов. Поліцейські затримали ділків та оголосили їм про підозри. Про це інформує Головне управління національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Оформити догляд за хворим родичем та уникнути мобілізації - саме таку схему викрили слідчі поліції Києва та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Як зʼясувалося, підзаробити на військовозобов'язаних вирішила 43-річна жителька столиці.

Щоби втілити план у реальність, вона залучила двох спільників – посадовців київських медзакладів. Зловмисниця за гроші пропонувала послугу з оформлення догляду за псевдохворими родичами "під ключ" - йдеться у дописі Нацполіції.

Зазначається, що від "клієнтів" отримувала лише копії документів та особисті дані, які передавала своїм спільникам – лікарям.

Вони ж виготовляли усі довідки та висновки без проведення обов'язкових оглядів і досліджень. Внесені у висновок неправдиві відомості про наявність захворювань підтверджували необхідність постійного догляду за нібито хворим родичем. Готовий пакет медичних документів організаторка передавала "клієнту" в обмін на "винагороду" - 3,5 тисячі доларів. Таким чином "замовник" міг уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон як супроводжуюча особа - повідомили правоохоронці.

Поліцейські задокументували протиправні дії зловмисників. За місцем проживання та роботи спільників були проведені санкціоновані обшуки.

Під час заходів виявили та вилучили: медичні документи з ознаками підробки, засоби зв’язку, чорнові записи, гроші та інші докази злочинних дій.

Зловмисників затримали в процесуальному порядку та вже повідомили про підозру.

Залежно від розподілених ролей слідчі Оболонського управління поліції інкримінують їм ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує тюремне ув’язнення.

