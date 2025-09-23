В Киеве Нацполиция разоблачила очередную схему заработка на военнообязанных
Киев • УНН
Полиция Киева задержала группу злоумышленников, включая медиков, которые за 3,5 тысячи долларов оформляли фиктивный уход за больными родственниками для избежания мобилизации. Злоумышленникам инкриминируют незаконную переправку лиц через границу, подделку документов и злоупотребление влиянием.
Обогатиться на мужчинах призывного возраста решили злоумышленники в Киеве, среди которых врачи медучреждений. Полицейские задержали дельцов и объявили им о подозрениях. Об этом информирует Главное управление национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.
Детали
Оформить уход за больным родственником и избежать мобилизации - именно такую схему разоблачили следователи полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Как выяснилось, подзаработать на военнообязанных решила 43-летняя жительница столицы.
Чтобы воплотить план в реальность, она привлекла двух сообщников – должностных лиц киевских медучреждений. Злоумышленница за деньги предлагала услугу по оформлению ухода за псевдобольными родственниками "под ключ"
Отмечается, что от "клиентов" она получала только копии документов и личные данные, которые передавала своим сообщникам – врачам.
Они же изготавливали все справки и заключения без проведения обязательных осмотров и исследований. Внесенные в заключение ложные сведения о наличии заболеваний подтверждали необходимость постоянного ухода за якобы больным родственником. Готовый пакет медицинских документов организатор передавала "клиенту" в обмен на "вознаграждение" - 3,5 тысячи долларов. Таким образом "заказчик" мог избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу как сопровождающее лицо
Полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников. По месту жительства и работы сообщников были проведены санкционированные обыски.
В ходе мероприятий обнаружили и изъяли: медицинские документы с признаками подделки, средства связи, черновые записи, деньги и другие доказательства преступных действий.
Злоумышленников задержали в процессуальном порядке и уже сообщили о подозрении.
В зависимости от распределенных ролей следователи Оболонского управления полиции инкриминируют им ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит тюремное заключение.
Напомним
На Волыни священнослужитель обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы за 10 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
