В Киеве Нацполиция разоблачила очередную схему заработка на военнообязанных

20:12 • 3700 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 12871 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 21832 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 26961 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 39747 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 54448 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52038 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27614 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 49274 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24791 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
публикации
Эксклюзивы
Зеленский предлагает Раде направить военные корабли ВМС в Турцию и Великобританию
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавших
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 39747 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52038 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Иван Федоров
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Эстония
Нью-Йорк
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
МиГ-31
Хранитель
MIM-104 Patriot
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

В Киеве Нацполиция разоблачила очередную схему заработка на военнообязанных

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Полиция Киева задержала группу злоумышленников, включая медиков, которые за 3,5 тысячи долларов оформляли фиктивный уход за больными родственниками для избежания мобилизации. Злоумышленникам инкриминируют незаконную переправку лиц через границу, подделку документов и злоупотребление влиянием.

В Киеве Нацполиция разоблачила очередную схему заработка на военнообязанных

Обогатиться на мужчинах призывного возраста решили злоумышленники в Киеве, среди которых врачи медучреждений. Полицейские задержали дельцов и объявили им о подозрениях. Об этом информирует Главное управление национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Оформить уход за больным родственником и избежать мобилизации - именно такую схему разоблачили следователи полиции Киева и оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Как выяснилось, подзаработать на военнообязанных решила 43-летняя жительница столицы.

Чтобы воплотить план в реальность, она привлекла двух сообщников – должностных лиц киевских медучреждений. Злоумышленница за деньги предлагала услугу по оформлению ухода за псевдобольными родственниками "под ключ"

- говорится в сообщении Нацполиции.

Отмечается, что от "клиентов" она получала только копии документов и личные данные, которые передавала своим сообщникам – врачам.

Они же изготавливали все справки и заключения без проведения обязательных осмотров и исследований. Внесенные в заключение ложные сведения о наличии заболеваний подтверждали необходимость постоянного ухода за якобы больным родственником. Готовый пакет медицинских документов организатор передавала "клиенту" в обмен на "вознаграждение" - 3,5 тысячи долларов. Таким образом "заказчик" мог избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу как сопровождающее лицо

- сообщили правоохранители.

Полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников. По месту жительства и работы сообщников были проведены санкционированные обыски.

В ходе мероприятий обнаружили и изъяли: медицинские документы с признаками подделки, средства связи, черновые записи, деньги и другие доказательства преступных действий.

Злоумышленников задержали в процессуальном порядке и уже сообщили о подозрении.

В зависимости от распределенных ролей следователи Оболонского управления полиции инкриминируют им ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит тюремное заключение.

Напомним

На Волыни священнослужитель обещал отсрочку от мобилизации через рукоположение в диаконы за 10 тысяч долларов США. Ему сообщено о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Во Львове преподаватель колледжа организовал схему уклонения от мобилизации за 12 тыс. грн22.09.25, 12:21 • 2890 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Киев