ФБР предотвратило потенциальный теракт на Хэллоуин в Мичигане, несколько человек арестованы
ФБР заявило о предотвращении потенциального террористического нападения, которое могло быть направлено на Хэллоуин в Мичигане. В ходе операции были арестованы несколько человек, опасности для общественности нет.
ФБР в пятницу утром заявило о предотвращении потенциального террористического нападения, которое, по предварительным данным, могло быть направлено на Хэллоуин в Мичигане. В ходе операции было арестовано несколько человек.
Детали
Спасибо мужчинам и женщинам ФБР и правоохранительным органам, которые стоят на страже круглосуточно и подавляют нашу миссию по защите родины
Представитель полевого офиса ФБР в Детройте подтвердил, что агенты проводили операции в городах Дирборн и Инкстер.
Детали расследования не разглашаются, однако в ведомстве подчеркнули, что "в настоящее время нет угрозы общественной безопасности".
Дополнительно
Городские власти Дирборна сообщили, что были проинформированы о проведении операции за несколько часов до ее начала. Полицейское управление города в своем сообщении в Facebook отметило, что знает о действиях ФБР и призвало жителей сохранять спокойствие. Дирборн и Инкстер расположены к западу от Детройта. ФБР пока не раскрывает информацию о мотивах или личностях задержанных, но уверяет, что ситуация находится под контролем, а опасности для населения нет.
Напомним
