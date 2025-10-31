ФБР предотвратило потенциальный теракт на Хэллоуин в Мичигане, несколько человек арестованы

$42.080.01
Эксклюзив
14:27 • 3208 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 11063 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 20354 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 12241 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 24367 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14957 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 19048 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 24755 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14428 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24221 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 36432 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 11696 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 31638 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 28190 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19922 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 226 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 20331 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 24353 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 19954 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 28222 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 244 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 7222 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27659 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 60118 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 64387 просмотра
ФБР предотвратило потенциальный теракт на Хэллоуин в Мичигане, несколько человек арестованы

Киев • УНН

 • 278 просмотра

ФБР заявило о предотвращении потенциального террористического нападения, которое могло быть направлено на Хэллоуин в Мичигане. В ходе операции были арестованы несколько человек, опасности для общественности нет.

ФБР предотвратило потенциальный теракт на Хэллоуин в Мичигане, несколько человек арестованы

ФБР в пятницу утром заявило о предотвращении потенциального террористического нападения, которое, по предварительным данным, могло быть направлено на Хэллоуин в Мичигане. В ходе операции было арестовано несколько человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS NEWS

Детали

Спасибо мужчинам и женщинам ФБР и правоохранительным органам, которые стоят на страже круглосуточно и подавляют нашу миссию по защите родины

- написал директор ФБР Кэш Патель в сообщении в социальных сетях.

Представитель полевого офиса ФБР в Детройте подтвердил, что агенты проводили операции в городах Дирборн и Инкстер.

Детали расследования не разглашаются, однако в ведомстве подчеркнули, что "в настоящее время нет угрозы общественной безопасности".

Дополнительно

Городские власти Дирборна сообщили, что были проинформированы о проведении операции за несколько часов до ее начала. Полицейское управление города в своем сообщении в Facebook отметило, что знает о действиях ФБР и призвало жителей сохранять спокойствие. Дирборн и Инкстер расположены к западу от Детройта. ФБР пока не раскрывает информацию о мотивах или личностях задержанных, но уверяет, что ситуация находится под контролем, а опасности для населения нет.

Напомним

Полиция Киева задержала группу злоумышленников, включая медиков, которые за 3,5 тысячи долларов оформляли фиктивный уход за больными родственниками для избежания мобилизации. Злоумышленникам инкриминируют незаконную переправку лиц через границу, подделку документов и злоупотребление влиянием.

Лилия Подоляк

Новости Мира
Социальная сеть
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Каш Патель
Мичиган
Киев