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MIM-104 Patriot

FATF відмовилася заносити росію до чорного списку на прохання України

Київ • УНН

 • 56226 перегляди

FATF не занесла росію до списку країн, що відмивають гроші, незважаючи на вимоги України. Китай, Індія, Саудівська Аравія і ПАР виступили проти цього рішення, продовживши лише призупинення членства рф в організації.

FATF відмовилася заносити росію до чорного списку на прохання України

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), всупереч вимогам України, не стала заносити росію до списку порушників. Утім FATF продовжила призупинення членства москви в організації, ідеться в заяві FATF за підсумками засідання в Парижі, пише УНН із посиланням на DW.

Джерела агентства Reuters стверджують, що запит Києва відхилили відразу кілька країн, зокрема Китай, Індія, Саудівська Аравія і ПАР.

Один зі співрозмовників агентства уточнив, що рішення відкладено для збору додаткових доказів. Сама FATF відмовилася від коментарів.

Про те, що FATF може розглянути занесення рф до чорного списку на прохання України раніше повідомляло видання Politico з посиланням на джерела. Публічно FATF, як зазначається, заявила, що вважає агресію Росії неприйнятною і такою, що суперечить її "основним принципам", але практично зниження рейтингу росії вимагає консенсусу з боку її багатосторонніх членів.

Додаткові ускладнення: експерт про наслідки можливого внесення рф до чорного списку FATF17.10.2024, 13:52 • 84221 перегляд

Наразі міжурядовий орган об'єднує близько 40 країн, включно з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР і Саудівською Аравією, тричі на рік для оцінки того, які країни слід перемістити в сірі та чорні списки або з них.

Згідно з документом, Україна вперше звернулася з проханням про занесення росії до числа юрисдикцій із високим рівнем ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно - хоч і безуспішно - надавала нові докази для зниження рейтингу москви.

FATF призупинила членство росії в лютому 2023 року - за рік після вторгнення москви в Україну - але досі утримується від зниження її рейтингу. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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